Общество 04.03.2022 в 15:40
Из Улан-Удэ откроются прямые рейсы в четыре региона Китая
В республику вернутся популярные рейсы в Пекин и Маньчжурию
Текст: Лев Хандажапов
На фоне закрытия воздушных границ с США и Евросоюзом Бурятия ждет расширения географии полетов в Азию.
- Мы ждем открытия Китая. Планируем Пекин, Маньчжурия, Хайлар, Хух-Хото со второй половины марта, - сообщил "Номер один" директор аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев.
Он напомнил, что в республике ранее были исторические слоты Улан-Удэ – Пекин и Улан-Удэ- Маньчжурия, которые исполнялись два раза в неделю
Фото Pixabay