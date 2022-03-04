Из Улан-Удэ откроются прямые рейсы в четыре региона Китая

На фоне закрытия воздушных границ с США и Евросоюзом Бурятия ждет расширения географии полетов в Азию.



- Мы ждем открытия Китая. Планируем Пекин, Маньчжурия, Хайлар, Хух-Хото со второй половины марта, - сообщил "Номер один" директор аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев.

Он напомнил, что в республике ранее были исторические слоты Улан-Удэ – Пекин и Улан-Удэ- Маньчжурия, которые исполнялись два раза в неделю

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