Общество 05.03.2022 в 11:22

В Улан-Удэ накануне 8 марта пройдет массовая проверка водителей

На улицы города выйдут дополнительные экипажи ДПС
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ накануне 8 марта пройдет массовая проверка водителей
Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий вечером 7 марта в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.

«Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Запланировано выставление дополнительных экипажей ГИБДД на магистральных улицах города», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
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