В Улан-Удэ накануне 8 марта пройдет массовая проверка водителей

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий вечером 7 марта в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.«Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Запланировано выставление дополнительных экипажей ГИБДД на магистральных улицах города», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии