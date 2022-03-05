Жительница Бурятии убила знакомого за мелкий долг

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней женщины, обвиняемой в убийстве знакомого, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, осенью 2021 года обвиняемая дала взаймы 35-летнему знакомому жителю села Сотниково 4 тыс рублей. А 18 декабря женщина в течение дня употребляла алкогольные напитки в компании приятелей. Поздно вечером, когда спиртное закончилось, она вспомнила про долг и решила вернуть деньги.Взяв нож, она направилась к должнику, который встретил ее во дворе своего дома и смог отдать лишь небольшую часть суммы. Из-за этого между ними произошла ссора, в ходе, которой обвиняемая выхватила нож, нанесла им удар в грудь мужчины, оставила клинок в ране и скрылась с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Женщину спустя непродолжительное время задержали сотрудники полиции возле одного из магазинов, где она продолжила употреблять спиртные напитки.Фото: buryatia.sledcom.ru