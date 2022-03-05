В Улан-Удэ снизилась аварийность объектов ЖКХ во время отопительного сезона

«В целом за последние три года количество зарегистрированных жалоб от улан-удэнцев сократилось на 40 процентов, что говорит о качестве и уровне подготовки к сезону» - отметил он.

«Серьезные и позитивные сдвиги по всем направлениям, которые курирует Комитет: жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, благоустройство и все вопросы жизнеобеспечения города. Комитет не боится брать на себя новые задачи» - отметил и. о. мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.

«На сегодняшний день содержим 846 животных. Большое спасибо зоозащитникам, волонтёрам, которые помогают нам собак передавать в хорошие руки. Мы за зимний период только передали 300 особей» - отметил Сергей Гашев.

«Достаточно плотно работаем с администрацией Улан-Удэ, Комитетом городского хозяйства. У нас есть ряд точек соприкосновения в вопросах дорожного хозяйства, теплоснабжения, электроснабжения города, курирования инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ПАО «ТГК-14». Основные работы на 2022 год, которые у нас запланированы – модернизация электрических сетей ДНТ и СНТ, разработка проектной документации по реконструкцию электросетевого комплекса города Улан-Удэ для перевода на электрообогрев. Хотелось бы поблагодарить Комитет за плотную, хорошую, качественную и быструю работу» - сообщил Алексей Назимов, заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

В столице Бурятии аварийность объектов жилищно-коммунального хозяйства за отопительный сезон снизилась на 5 %, количество жалоб на 31%. Об этом на итоговом совещании Комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ сообщил Сергей Гашев, председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.В столице Бурятии по поручению мэра Улан-Удэ созданы межведомственные комиссии по проверке и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.Все обращения горожан ежедневно рассматриваются комиссией Комитета городского хозяйства и администраций районов. По всем обоснованным жалобам проводятся выездные проверки и направляются специалисты муниципальной жилищной инспекции, технические инспекторы ПАО «ТГК-14». Как правило, нарушения оперативно устраняются.В прошлом году капитально отремонтировали 340 домов на общую сумму 625 млн рублей, благоустроили более 51 двор и три общественные территории.Сотрудники МБУ «Горсвет» заменили более 22 тыс светильников на светодиодные по энергосервисному контракту. Не попавшие в эти контракты четыре тысячи светоточек заменят в столице Бурятии в этом году. Благодаря этому в Улан-Удэ все уличное освещение станет светодиодным на 100 %.Модернизировали и канализационный коллектор от ул. Пугачева до ул. Ключевская, износ которого составлял более 80%. Работы прошли при финансовой поддержке от госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в размере 93 млн рублей. Еще 62 млн рублей – собственные средства МУП «Водоканал». Общая стоимость проекта составляет более 155 млн рублей.Впервые в этом году в Улан-Удэ приступят к ямочному ремонту на внутриквартальных проездах. Отметим, в прошлом году ямочный ремонт был передан Комитету городского хозяйства. Работы проводит Комбинат по благоустройству. Это позволило замкнуть весь сервисный цикл обслуживания дорог. Комбинат убирает, подсыпает, ремонтирует дороги. Теперь город не зависит от проведения торгов и подрядчиков. При этом работы начинаются не как обычно, в мае или июне, а в марте-апреле благодаря новым технологиям.Еще один блок Комитета – капремонт многоквартирных домов. По краткосрочному плану, составленному Комитетом совместно с Администрациями районов и управляющими организациями, в прошлом году капитально отремонтировали 340 домов на общую сумму 625 млн рублей. В планах на 2022 год отремонтировать еще 394 дома на сумму 660 млн. рублей.В прошлом году было отловлено и проведено через процедуру «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» 5029 собак. Впервые внедрена практика проведения масштабных межведомственных рейдов на территории города, ужесточено законодательство в отношении владельцев, допускающих самовыгул собак, за нарушение правил содержания и т. д. Это позволило значительно увеличить количество зарегистрированных и вакцинированных животных.Вместе с тем, есть в этой сфере проблемные вопросы, которые требуют решения. Учитывая, что количество содержащихся в приютах животных ежедневно увеличивается, до конца этого года потребуется дополнительно 139 млн рублей.