Мужчины Бурятии рискуют скоро не увидеть женщин

Средний возраст жительницы Бурятии составляет 38 с половиной лет, она почти на пять лет старше мужчины. Среднестатистическая женщина республики вступает в первый брак в возрасте22-24 лет, наибольшая интенсивность рождения детей приходится на 25-29 лет, а средний возраст матери в 2020 году составил 28,6 года, сообщил Бурятстат. Статведомство по своей традиции накануне женского дня составляет цифровой «портрет» жительницы республики. Как и положено, прекрасной половине человечества этот портрет лучше мужского.Численность женщин в России преобладает над численностью мужчин. Не является исключением и Бурятия. На то имеется много причин. Для женщин старших возрастов это влияние последствий Великой Отечественной войны, для женщин средних возрастов – более высокая мужская смертность. Мужское население преобладает лишь в возрастах до 30 лет. В республике на начало 2021 года проживало 515 тыс женщин (52,3 % численности населения республики), из них 60,6 % – в городской местности и 39,4 % – в сельской. В целом по республике на 1000 мужчин приходится 1095 женщин. Эта ситуация характерна как для городских жителей (1152 женщины на 1000 мужчин), так и для сельских (1017 женщин на 1000 мужчин).И живут наши женщины дольше, чем мужчины. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (данные за 2020 г.) составила 75,2 года и 65,3 года, соответственно. Современные 60-летние женщины имеют вероятность прожить еще 20,6 лет, мужчины – лишь 14,4 года (разрыв в продолжительности жизни связан с различиями в уровне смертности полов: смертность мужчин в 1,3 раза выше смертности женщин).Среднестатистическая женщина республики вступает в первый брак в возрасте 22-24 лет, наибольшая интенсивность рождения детей приходится на 25-29 лет, а средний возраст матери в 2020 году составил 28,6 года. Всего в течение своей жизни женщина имеет в среднем двух детей, что является достаточно высоким показателем. Однако жительницы Бурятии не тонут в домашних хлопотах. Для Бурятии характерен высокий уровень профессиональной активности женщин – 48 % от общего числа работающих в организациях.Женщины работают во всех сферах деятельности, но сугубо женской можно считать деятельность в организациях финансовой сферы и страхования (79,0 %), в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (75,6 %), в области здравоохранения и предоставления социальных услуг (78,4 %) и образования (77,2 %). Значительна доля женщин в организациях оптовой и розничной торговли (64,4 %) и работающих в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (63%). Доля женщин среди занятого населения в деятельности по операциям с недвижимым имуществом составила 40%, в области государственного управления и обеспечения военной безопасности – 41,6 %, обрабатывающей промышленности – 38,8 %.При этом женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу. Именно они в первую очередь высвобождаются с организаций, работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами. Особенно остра проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей. За 2021 год в государственные службы занятости населения республики обратились в поисках работы 14,2 тыс женщин, из них нашли работу – 5,9 тысяч (41,5 % обратившихся). В органах государственной службы занятости населения в качестве безработных на конец 2021 года зарегистрированы 2,7 тыс женщин или 56,2 % от всех зарегистрированных безработных. Средний возраст безработной женщины по результатам выборочного обследования рабочей силы – 35,9 лет.Может быть именно это является причиной последней по списку, но не по значению, выкладки статистиков. Женщины Бурятии активнее мужчин участвуют в миграционных процессах. В 2020 году из 81,1 тыс мигрантов женщины составили 44,1 тыс человек или 54,4 %. Так что, цифровое «изображение» женщины Бурятии вполне себе прекрасно, но мужчины республики рискуют скоро не увидеть женщин. Если, конечно, верить статистике, которая знает все.Фото: pixabay.com