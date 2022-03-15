Общество 15.03.2022 в 17:33
Жители Бурятии увидят «Первый канал» в урезанном виде
На фоне спецоперации сил РФ на Украине канал убрал много привычных передач
Текст: Петр Санжиев
Телезрители Бурятии уже столкнулись с тем, что телепрограмма на этой неделе кое-где находится в диссонансе с тем, что реально показывается. Со следующей недели несоответствия должны уйти. В газетах Бурятии будет опубликована «жизненная» телепрограмма.
«Уважаемые коллеги! В связи с многочисленными вопросами относительно нестандартной и урезанной программы телепередач «Первого канала» сообщаем, что именно в таком виде мы получили телепрограмму от телекомпании, с ней все в порядке. Можно смело использовать», - сообщили редакциям бурятских газет их деловые партнеры, занимающиеся телепрограммой.
Новый облик «Первого» состоит в том, что основную часть эфира составят «Новости», а также «Информационный канал».
Так, в понедельник 21 марта вещание начнется с передачи «Доброе утро», за которым и последуют указанные информационные проекты.
То, что можно отнести к развлекательному, появится ближе к ночи - телесериал «Янычар». Но за ним вновь политика - политическая «Большая игра» Владимира Соловьева. Завершит понедельник полуночный документальный фильм «Большая игра».
В таком роде телевещание продолжится всю неделю.
В пятницу из развлекательного будет только вокальное шоу «Голос. Дети. Новый сезон». Пик развлекательного контента приходится на выходные, когда в телепрограмме есть «Умники и умницы», спорт, «Здоровье», пара кинофильмов и кое-что еще…
Масштабы «устранения» развлекательной составляющей федерального «Первого канала» поражают. Телевизионные потери жители Бурятии смогут лично оценить уже в среду, ознакомившись с телепрограммой в газете «Номер один».
Когда вернутся «Мужское/Женское», «Модный приговор», «Давай поженимся!» и другие проекты неясно. Возможно, что-то не вернется уже никогда.
Фото: скриншот эфира Первого канала
«Уважаемые коллеги! В связи с многочисленными вопросами относительно нестандартной и урезанной программы телепередач «Первого канала» сообщаем, что именно в таком виде мы получили телепрограмму от телекомпании, с ней все в порядке. Можно смело использовать», - сообщили редакциям бурятских газет их деловые партнеры, занимающиеся телепрограммой.
Новый облик «Первого» состоит в том, что основную часть эфира составят «Новости», а также «Информационный канал».
Так, в понедельник 21 марта вещание начнется с передачи «Доброе утро», за которым и последуют указанные информационные проекты.
То, что можно отнести к развлекательному, появится ближе к ночи - телесериал «Янычар». Но за ним вновь политика - политическая «Большая игра» Владимира Соловьева. Завершит понедельник полуночный документальный фильм «Большая игра».
В таком роде телевещание продолжится всю неделю.
В пятницу из развлекательного будет только вокальное шоу «Голос. Дети. Новый сезон». Пик развлекательного контента приходится на выходные, когда в телепрограмме есть «Умники и умницы», спорт, «Здоровье», пара кинофильмов и кое-что еще…
Масштабы «устранения» развлекательной составляющей федерального «Первого канала» поражают. Телевизионные потери жители Бурятии смогут лично оценить уже в среду, ознакомившись с телепрограммой в газете «Номер один».
Когда вернутся «Мужское/Женское», «Модный приговор», «Давай поженимся!» и другие проекты неясно. Возможно, что-то не вернется уже никогда.
Фото: скриншот эфира Первого канала