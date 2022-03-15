Жители Бурятии увидят «Первый канал» в урезанном виде

Телезрители Бурятии уже столкнулись с тем, что телепрограмма на этой неделе кое-где находится в диссонансе с тем, что реально показывается. Со следующей недели несоответствия должны уйти. В газетах Бурятии будет опубликована «жизненная» телепрограмма.«Уважаемые коллеги! В связи с многочисленными вопросами относительно нестандартной и урезанной программы телепередач «Первого канала» сообщаем, что именно в таком виде мы получили телепрограмму от телекомпании, с ней все в порядке. Можно смело использовать», - сообщили редакциям бурятских газет их деловые партнеры, занимающиеся телепрограммой.Новый облик «Первого» состоит в том, что основную часть эфира составят «Новости», а также «Информационный канал».Так, в понедельник 21 марта вещание начнется с передачи «Доброе утро», за которым и последуют указанные информационные проекты.То, что можно отнести к развлекательному, появится ближе к ночи - телесериал «Янычар». Но за ним вновь политика - политическая «Большая игра» Владимира Соловьева. Завершит понедельник полуночный документальный фильм «Большая игра».В таком роде телевещание продолжится всю неделю.В пятницу из развлекательного будет только вокальное шоу «Голос. Дети. Новый сезон». Пик развлекательного контента приходится на выходные, когда в телепрограмме есть «Умники и умницы», спорт, «Здоровье», пара кинофильмов и кое-что еще…Масштабы «устранения» развлекательной составляющей федерального «Первого канала» поражают. Телевизионные потери жители Бурятии смогут лично оценить уже в среду, ознакомившись с телепрограммой в газете «Номер один».Когда вернутся «Мужское/Женское», «Модный приговор», «Давай поженимся!» и другие проекты неясно. Возможно, что-то не вернется уже никогда.Фото: скриншот эфира Первого канала