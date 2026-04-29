Общество 29.04.2026 в 14:47

Мэр Улан-Удэ поручил своевременно вывезти мусор после месячника чистоты

В экологических акциях приняли участие более 33 тысяч горожан
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
В месячник чистоты в Улан-Удэ с 25 марта по 25 апреля было проведено 1158 экологических акций, в которых приняли участие 1130 организаций и более 33 тысяч человек, убрано 2210 кубометров мусора. В день общегородского субботника, 25 мая, на полигоне ТКО бесплатно от горожан приняли 1100 кубометров отходов. Сейчас Комбинат по благоустройству вывозит мешки с мусором с общественных территорий.

– Необходимо разработать механизм отработки по складированию веток сторонними организациями на муниципальной земле. Регоператор их не вывозит. Надо в случае выявления таких нарушений организовывать поиск виновников с привлечением их к ответственности и обязать их к вывозу. Или продумать другой вариант, – поручил Игорь Шутенков на планерном совещании.

Кроме того, мэр поручил ПАО «Россети Сибирь» убрать вырубленные деревья под линиями электропередач в 112-м микрорайоне. Также районным администрациям поручено ликвидировать стихийные свалки.

В период месячника предприятиям и организациям выдано 1178 уведомлений о необходимости привести в порядок прилегающую территорию. 96 процентов организаций привели территории в порядок.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
