Мэр Улан-Удэ поручил своевременно вывезти мусор после месячника чистоты

В месячник чистоты в Улан-Удэ с 25 марта по 25 апреля было проведено 1158 экологических акций, в которых приняли участие 1130 организаций и более 33 тысяч человек, убрано 2210 кубометров мусора. В день общегородского субботника, 25 мая, на полигоне ТКО бесплатно от горожан приняли 1100 кубометров отходов. Сейчас Комбинат по благоустройству вывозит мешки с мусором с общественных территорий.– Необходимо разработать механизм отработки по складированию веток сторонними организациями на муниципальной земле. Регоператор их не вывозит. Надо в случае выявления таких нарушений организовывать поиск виновников с привлечением их к ответственности и обязать их к вывозу. Или продумать другой вариант, – поручил Игорь Шутенков на планерном совещании.Кроме того, мэр поручил ПАО «Россети Сибирь» убрать вырубленные деревья под линиями электропередач в 112-м микрорайоне. Также районным администрациям поручено ликвидировать стихийные свалки.В период месячника предприятиям и организациям выдано 1178 уведомлений о необходимости привести в порядок прилегающую территорию. 96 процентов организаций привели территории в порядок.