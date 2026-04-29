Экономика и бизнес 29.04.2026 в 14:37

Монголия резко снижает давление на малый бизнес

В стране хотят отменить разрешения на предпринимательскую деятельность
Текст: Иван Иванов
Монголия делает заметный шаг к либерализации деловой среды, стремясь снять ключевые барьеры, которые долгое время сдерживали развитие малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает портал «Монголия.сейчас».

Новая законодательная инициатива, активно обсуждаемая в стране, направлена на упрощение процедур, связанных с запуском и ведением предпринимательской деятельности, особенно в регионах, где бюрократическая нагрузка ощущается наиболее остро.

Реформа затрагивает закон об оценке воздействия на окружающую среду — один из наиболее сложных для бизнеса нормативных актов. Предлагаемые изменения уже находятся на рассмотрении парламента и обсуждаются на фоне политической стабилизации после формирования нового правительства под руководством Н. Учрал. Весенняя сессия стала площадкой для продвижения инициативы, способной изменить правила для предпринимателей.

Ключевая идея реформы — сокращение согласований и ускорение административных процессов. Одним из главных нововведений стал принцип «молчаливого согласия»: если госорганы не отвечают на заявку в течение 15 рабочих дней, она считается одобренной. Это должно повысить дисциплину чиновников и устранить затягивание процедур.

Также предлагается отменить обязательные разрешения от местных органов для ряда видов деятельности. Это снизит административное давление на бизнес, особенно в небольших населенных пунктах, где согласования часто занимают много времени и ресурсов. Предприниматели отмечают, что именно на местном уровне возникают основные сложности и непрозрачные процедуры.

Отдельное внимание уделяется проектам с минимальным воздействием на окружающую среду. Для них процедуры упростят: около трети таких инициатив смогут начинать работу без полной экологической экспертизы, ограничившись уведомлением. Это коснется малых предприятий, сервисных центров, образовательных учреждений, лабораторий и бытовых услуг, стимулируя развитие локального бизнеса.

Сейчас система согласований остается сложной и многоуровневой, требуя взаимодействия с разными структурами. Это увеличивает сроки запуска проектов и их стоимость, из-за чего предприниматели откладывают или отказываются от идей. Новые поправки призваны создать более прозрачную и предсказуемую среду.

Законопроект был внесен в парламент в мае 2025 года, но его принятие затянулось. Ожидается, что он станет одним из ключевых решений текущей сессии. В случае одобрения Монголия сможет улучшить инвестиционный климат, повысить деловую активность и дать импульс развитию малого бизнеса в период экономических сложностей в стране.

