Общество 29.04.2026 в 14:10

Шашлык без скорой помощи

Как провести майские праздники со вкусом и без риска
Текст: Служба информации "Номер один"
Майские праздники пахнут дымком, свежей зеленью и долгожданными выходными. Дачи, пикники, компании друзей, сочное мясо на мангале — привычный сценарий, начало которого ждут с нетерпением многие. Но за расслабленным весельем часто приходят незаметные враги: перегруженный желудок, клещи в высокой траве и… забытые правила гигиены.

Как не превратить долгожданные выходные в историю болезни, а шашлык — в причину визита к врачу? Об этом расскажут специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики им. В. Р. Бояновой.

ОПАСНОСТЬ ТАМ, ГДЕ ТРАВА ВЫШЕ КОЛЕНА

Первое, о чем хотелось бы напомнить — клещи. В мае они уже бодрствуют и активны. Место для отдыха выбирайте подальше от зарослей. Надевайте светлую закрытую одежду (на ней клеща легче заметить) и высокую обувь. Пользуйтесь репеллентами. Осматривайте себя и друзей каждые два часа, а дома тщательно проверьте все тело и вещи.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ

Мойте руки. Да, на природе это сложнее. Возьмите с собой влажные салфетки, антисептик и бутылку чистой воды для мытья рук перед едой. Во-­первых, это снизит риск кишечных инфекций, во-вторых, даже если вы находитесь на улице, но в большой компании, есть риск зара­зиться респираторными заболеваниями.

СОЛНЦЕ ВЕСНОЙ ОБМАНЧИВО — ЗАЩИТА ОБЯЗАТЕЛЬНА

«В мае не жарко, зачем крем?» — главный миф, из­-за которого люди сгорают за один день. В нашем регионе ультрафиолет весной не слабее, чем в разгар лета. Пользуйтесь солнцезащитным средством с SPF не ниже 30, надевайте головной убор и солнечные очки. Наносите крем за полчаса до выхода и обновляйте каждые два часа.

ДЕТИ У ВОДОЕМА: НИ НА МИНУТУ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ

Если вы на природе с детьми, а рядом есть водоем — правило одно: не выпускайте их из поля зрения. Даже если вода кажется мелкой, даже если вы уверены, что «они просто посмотрят». Бдительность теряется за разговорами и нарезкой салатов.

ШАШЛЫК БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЖИВОТА: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЕДАНИЮ

Теперь о самом вкусном. Перегружать организм после зимы килограммами жирного мяса — прямой путь в кабинет гастроэнтеролога. Ешьте шашлык медленно, тщательно пережевывая. Следите за размером порции, она не должна превышать 200–250 граммов мяса на человека. К мясу обязательно добавляйте много свежей зелени (кинза, укроп, петрушка, базилик) и овощей — они помогают пищеварению и снижают нагрузку на поджелудочную железу.

НИКАКОГО АЛКОГОЛЯ

А вот от привычки запивать шашлык сладкой газировкой или, еще хуже, пивом лучше отказаться: пузырьки газа и холодный напиток провоцируют вздутие, брожение и несварение. Идеальный спутник майского пикника — вода, травяной чай или морс.

Майские праздники — это возможность замедлиться, побыть на свежем воздухе и восстановить силы после рабочих будней. Проведите эти дни с пользой для здоровья: выспитесь (сон лучше любого маринада восстанавливает силы), насладитесь общением с близкими, но без переедания, дышите свежим воздухом. Пусть главным итогом выходных станет легкость и хорошее настроение.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики им. В. Р. Бояновой
Все новости

В Улан-Удэ почти на три недели введут режим тишины на земляные работы
29.04.2026 в 14:50
Мэр Улан-Удэ поручил своевременно вывезти мусор после месячника чистоты
29.04.2026 в 14:47
Монголия резко снижает давление на малый бизнес
29.04.2026 в 14:37
Шашлык без скорой помощи
29.04.2026 в 14:10
Поддержка населения усилена
29.04.2026 в 14:02
Две семьи в Улан-Удэ 20 лет живут в самострое и не могут оформить участки
29.04.2026 в 14:00
«Она не так на него посмотрела»
29.04.2026 в 13:53
Житель Бурятии отсудил у владельца коровы свыше 300 тысяч рублей
29.04.2026 в 13:44
Улан-удэнец продал две машины и отдал мошенникам 5 млн рублей
29.04.2026 в 13:24
В Улан-Удэ разрабатывают бот, где можно «сдавать» самокатчиков-нарушителей
29.04.2026 в 13:12
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В Улан-Удэ почти на три недели введут режим тишины на земляные работы
Выпускники школ в этот момент будут сдавать экзамены
29.04.2026 в 14:50
Мэр Улан-Удэ поручил своевременно вывезти мусор после месячника чистоты
В экологических акциях приняли участие более 33 тысяч горожан
29.04.2026 в 14:47
Две семьи в Улан-Удэ 20 лет живут в самострое и не могут оформить участки
Верховный суд Бурятии встал на сторону жителей
29.04.2026 в 14:00
Житель Бурятии отсудил у владельца коровы свыше 300 тысяч рублей
Мужчина сбил буренку на дороге
29.04.2026 в 13:44
Следующая новость
