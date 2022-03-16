Общество 16.03.2022 в 11:20

«Пусть валят!»

Компании, которые уходят из России, потеряли лояльность каждого второго покупателя
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Текст: Алексей Субботин
«Пусть валят!»

Почти половина (49%) россиян готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если эти компании вернутся. Таковы результаты опроса портала SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый четвертый россиянин (24%) полностью откажется от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если они вернутся на рынок. «Я даже буду против их возвращения в Россию!»; «Пусть валят!»; «Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей»; «Китайских аналогов на всех хватит», — эмоционально комментируют респонденты.

Еще 25% в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника. Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний лишь каждый третий россиянин: «На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя». Затруднились определить свою позицию 18% опрошенных.

О готовности продолжить покупать товары западных производителей, поддерживающих санкции, в случае их возвращения сообщил каждый второй опрошенный моложе 34 лет (52%). Тех же, кто полностью или частично откажется от продукции компаний, объявивших о прекращении работы на российском рынке из-за спецоперации, больше среди россиян старше 45 лет (55%). Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (55 и 43% соответственно).

Итоги опроса можно было бы считать пресловутым «квасным патриотизмом» и результатом массированной пропаганды государственных СМИ после начала спецоперации Российской армии в ДНР, ЛНР и на Украине. Однако все тот же  SuperJob публикует данные еще одного своего исследования, которое не менее актуально, так как говорит о том, что у россиян снизился интерес к жизни в других странах.

Не менее 44% россиян остались бы жить в России, даже имея возможность выбрать любую страну мира, — это почти вдвое больше, чем в 2010 году. Двенадцать лет назад таковых было практически вдвое меньше (23%). 

Жить в США сегодня предпочли бы только 4% респондентов, на 3 п.п. меньше, чем год назад. По 3% опрошенных выбрали бы Швейцарию, Германию и Канаду. В Греции, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции хотели бы жить по 2% россиян. По 1% назвали такие страны, как Великобритания, Израиль, Исландия, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, Франция и Чехия. Еще 15% выбрали бы другие государства в качестве ПМЖ, среди которых Австрия, Бразилия, Дания, Испания, Китай, Япония и проч.

Женщины почти в 1,5 раза чаще, чем мужчины, говорят о желании жить в России (53% против 37% соответственно). Тех же, кто выбирает США, вдвое больше среди сильного пола (5% против 2% среди женщин). Новая Зеландия также чаще привлекает мужчин (4 и 0% соответственно). Швейцарию чаще называли женщины (5% против 2% среди мужчин).

Фото: pixabay.com

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