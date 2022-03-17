Общество 17.03.2022 в 15:47

На улицах Улан-Удэ на щитах и видеоэкранах разместили бездомных собак

Мэрия вместе с зоозащитниками хотят обратить внимание людей на брошенных животных
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Текст: Эльвира Долговых
На улицах Улан-Удэ на щитах и видеоэкранах разместили бездомных собак
Социальная реклама размещена в разных частях города, на баннерах – подопечные приютов с контактными данными. Мэрия вместе с зоозащитниками хотят обратить внимание людей на брошенных бездомных животных, которых можно забрать из приютов, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Все собаки здоровы, стерилизованы, привиты и хотят обрести новый дом. Всего в Улан-Удэ на 15 марта в приютах содержатся 1056 собак. С начала года 280 отловленных собак переданы новым владельцам.



Комплексная работа по обращению с животными без владельцев идет по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. С начала холодного периода Комитетом городского хозяйства и Администрациями районов усилена работа по предотвращению нападений на людей: в каждом районе города созданы оперштабы, вайбер-чаты для заявок на отлов. Начались массовые рейды по всем микрорайонам города – в частном секторе только за год провели около 20 таких выездов. Ветеринары, отловщики, сотрудники районных администраций регистрируют и вакцинируют хозяйских животных, отлавливают бездомных собак, объясняют горожанам правила содержания животных.



Отметим, инициатива мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова по внесению изменений в федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными» поддержана Главой Бурятии Алексеем Цыденовым. В настоящее время идет работа по созданию проектной команды юристов из комитетов городского хозяйства городов Сибири и Дальнего Востока.

«Мы обобщили предложения всех городов, испытывающих затруднения при реализации этого закона. В рамках Ассоциации сибирских и дальневосточных городов идет работа по созданию законопроекта о внесении изменений в федеральный закон № 498. Многие регионы заявляли о необходимости этого, однако работа никем не была проведена. Ориентировочный срок разработки комплекта документов – июль 2022 г.»

- отметил Вадим Имидеев, председатель Проектно-аналитического комитета Администрации г. Улан-Удэ.

Если вам приглянулся щенок, вы можете забрать его уже сегодня.

Обращайтесь по номерам:

8-983-429-33-45 – приют «Право на жизнь»;

8-9021-621-999 – приют ООО Ананда;

8-902 459 62 99 – приют ООО ЦАСС.

Администрация г. Улан-Удэ благодарит зоозащитников и рекламные агентства за вклад в эту инициативу.
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