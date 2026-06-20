Общество 20.06.2026 в 11:48

Возле сквера «Пограничников» в Улан-Удэ высадили 15 кустиков миндаля

Они будут радовать горожан розовыми цветами
A- A+
Текст: Карина Перова
Возле сквера «Пограничников» в Улан-Удэ высадили 15 кустиков миндаля
Фото: администрация Улан-Удэ

Улан-Удэ продолжают украшать новыми деревьями и кустарниками. Недавно высадили 15 кустиков миндаля недалеко от сквера «Пограничников».

По словам специалистов, уже через несколько лет молодые деревья окрепнут и каждую весну будут радовать жителей нежным розовым цветением.

Горожан просят бережно относиться к новым насаждениям: не ломать ветви, не повреждать саженцы.

Теги
миндаль озеленение

Все новости

В Бурятии отпразднуют 200-летие Эгитуйского дацана
20.06.2026 в 12:33
В Бурятии сторона подростка, сбившего пенсионерку, обвиняет в ДТП пострадавшую
20.06.2026 в 12:10
Возле сквера «Пограничников» в Улан-Удэ высадили 15 кустиков миндаля
20.06.2026 в 11:48
Юные бойцы из Бурятии завоевали две медали чемпионата Монголии
20.06.2026 в 11:37
Жительнице Бурятии помогли добиться выплаты в 2 млн рублей за гибель супруга
20.06.2026 в 11:21
В Улан-Удэ инвалиды-колясочники жалуются на узкие трамвайные остановки
20.06.2026 в 11:00
В Бурятии четверо подростков пострадали в опрокинувшейся иномарке
20.06.2026 в 10:34
На мусорном полигоне в пригороде Улан-Удэ случился новый пожар
20.06.2026 в 10:25
В Бурятии заработал центр медико-социальной поддержки беременных женщин
20.06.2026 в 10:01
В Улан-Удэ на несколько часов закрыли движение трамваев на «Мелькомбинат»
20.06.2026 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

Читайте также
В Бурятии отпразднуют 200-летие Эгитуйского дацана
В этом храме находится мировая святыня Зандан Жуу
20.06.2026 в 12:33
В Бурятии сторона подростка, сбившего пенсионерку, обвиняет в ДТП пострадавшую
Уголовное дело взял на контроль Александр Бастрыкин
20.06.2026 в 12:10
Жительнице Бурятии помогли добиться выплаты в 2 млн рублей за гибель супруга
Женщина обратилась в прокуратуру
20.06.2026 в 11:21
В Улан-Удэ инвалиды-колясочники жалуются на узкие трамвайные остановки
О сложностях рассказал представитель Народного фронта Евгений Гельберг
20.06.2026 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru