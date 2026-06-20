Общество 20.06.2026 в 11:48
Возле сквера «Пограничников» в Улан-Удэ высадили 15 кустиков миндаля
Они будут радовать горожан розовыми цветами
Текст: Карина Перова
Улан-Удэ продолжают украшать новыми деревьями и кустарниками. Недавно высадили 15 кустиков миндаля недалеко от сквера «Пограничников».
По словам специалистов, уже через несколько лет молодые деревья окрепнут и каждую весну будут радовать жителей нежным розовым цветением.
Горожан просят бережно относиться к новым насаждениям: не ломать ветви, не повреждать саженцы.
Тегиминдаль озеленение