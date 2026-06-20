Общество 20.06.2026 в 11:21

Жительнице Бурятии помогли добиться выплаты в 2 млн рублей за гибель супруга

Женщина обратилась в прокуратуру
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Текст: Карина Перова
Жительнице Бурятии помогли добиться выплаты в 2 млн рублей за гибель супруга
Фото: архив «Номер один»

Ранее жительнице Бурятии отказали в назначении ей и несовершеннолетнему сыну единовременной выплаты в связи с гибелью супруга в результате несчастного случая. После этого женщина обратилась в прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ.

Горожанка сообщила, что отказ был мотивирован отсутствием акта о несчастном случае на производстве. Однако законодательство об обязательном социальном страховании предусматривает возможность назначения выплаты при отсутствии указанного акта, если имеется судебное решение, устанавливающее юридический факт несчастного случая на производстве.

«Указанное решение на момент обращения за выплатой вступило в законную силу и было предоставлено вместе с заявлением о назначении единовременной выплаты. После вмешательства надзорного ведомства права заявительницы и ее сына восстановлены, им выплачены единовременные страховые выплаты на общую сумму 2 млн рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Теги
прокуратура выплаты несчастный случай

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