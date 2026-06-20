Жительнице Бурятии помогли добиться выплаты в 2 млн рублей за гибель супруга

Ранее жительнице Бурятии отказали в назначении ей и несовершеннолетнему сыну единовременной выплаты в связи с гибелью супруга в результате несчастного случая. После этого женщина обратилась в прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ.

Горожанка сообщила, что отказ был мотивирован отсутствием акта о несчастном случае на производстве. Однако законодательство об обязательном социальном страховании предусматривает возможность назначения выплаты при отсутствии указанного акта, если имеется судебное решение, устанавливающее юридический факт несчастного случая на производстве.

«Указанное решение на момент обращения за выплатой вступило в законную силу и было предоставлено вместе с заявлением о назначении единовременной выплаты. После вмешательства надзорного ведомства права заявительницы и ее сына восстановлены, им выплачены единовременные страховые выплаты на общую сумму 2 млн рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.