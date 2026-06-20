В Улан-Удэ инвалиды-колясочники жалуются на узкие трамвайные остановки

В Улан-Удэ колясочники посетовали на узкие трамвайные остановки. Представитель Народного фронта, инвалид-колясочник Евгений Гельберг пожаловался, что после ремонта одна из остановок стала настолько узкой, что ехать по ней лучше строго прямо – иначе можно опрокинуться на трамвайные пути.

Как заявил общественник, с подобными сложностями он сталкивается сразу на трех остановках в Октябрьском районе – «ТСК», «Техникум строительства и городского хозяйства», «Химчистка».

Активисты регионального отделения ОНФ направили запрос в администрацию Улан-Удэ.

«Уточняем возможность реконструкции объектов и перечень остановочных пунктов города, по которым запланирован ремонт», - прокомментировали «народники».

Ранее «Номер один» сообщал, как общественники обследовали пандусы.