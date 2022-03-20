Общество 20.03.2022 в 16:46

В Бурятии выставлена на продажу база курорта «Умхэй»

Почти 150 термальных источников, бьющих здесь из-под земли, являются уникальными
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Текст: Алексей Субботин
В Бурятии выставлена на продажу база курорта «Умхэй»
В Бурятии территориальное  управление Росимущества объявило аукцион по реализации арестованного имущества. В качестве лота выступает земельный участок для оздоровительной деятельности общей площадью 25 тысяч квадратных метров в местности «Умхэй», сообщает пресс-служба ведомства.

Объект включает в себя 17 лотов жилых и нежилых помещений, расположенных в Курумканском районе, в улусе Улюнхан Маршрут Улан–Удэ – с. Курумкан - 440 км, с. Курумкан - Улюнхан - 83 км. От села Улюнхан до курорта «Умхей» -  17 км
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Собственник - сельскохозяйственный производственный кооператив «Улюнханский», занимающийся деятельностью санитарно-курортных организаций. Начальная цена лота – 9,2 млн руб. Дата и время окончания подачи заявок на участие 5 апреля 13:00 (мск) на площадке РТС-тендер.

Вокруг курорта - сосновые боры, в непосредственной близости - термальные источники. Сам курорт курортом можно назвать условно, люди принимают горячие ванны без каких-либо медицинских назначений, руководствуясь только собственными разумными соображениями.

Сам курорт расположен на острове длиной примерно километр. С одной стороны острова полноводный Баргузин.С другой — полусухая протока, которая в дождливый период может быстро превращаться в полноценную реку.В центре острова озеро, в котором бьют десятки горячих ключей. Температура воды в озере очень комфортная, около 35 градусов. На острове оборудованы два ванных домика, там вода более 50 градусов.

По своим лечебным свойствам Умхэйские воды относятся к Кульдурскому типу кремнистых азотных вод, который имеет статус союзного значения. Горячие источники выходят небольшими группами. Всего их обнаружено 146 с температурой выхода от 20 до 60 С. Умхэйские термальные источники показаны для лечения около 20 различных заболеваний: болезней костно-мышечной системы, остеомиелитов, гинекологических и кожных болезней и последствий травм периферической нервной системы. «Умхэй» выдано заключение Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академий медицинских наук Иркутска, подтверждающие целебные свойства источников и рекомендации для лечения.

Всего на территории Умхэя находятся 146 источников, которые выходят на поверхность семью группами. Основной выход терм размещается на острове и по обоим берегам реки. Термальные воды Умхэя являются гидрокарбонатно-сульфатными натриевыми. Для них характерно высокое содержание фтора, кремнекислоты и сероводорода. Температура воды около 50С, рН щелочная – 9, минерализация 0,42 г/л. Долина реки у источника имеет ширину более 2 км, левый берег ее сложен известняками, правый – гранитоидами.

Напомним, еще в 2012 году правительство Бурятии утвердило республиканскую программу развития лечебно-оздоровительных местностей и курортов до 2014 года. «Общая сумма затрат на программу превысит 420 млн руб, но из преимущественно из внебюджетных источников. Республиканский бюджет выделял более 2 млн руб на исследования выходов минеральных вод», - сообщала тогда пресс-служба правительства. Однако курортного «бума» не случилось, хотя в Бурятии насчитывается более 300 минеральных источника различных типов  (холодные и термальные) и 55 минеральных озер. Разведка, освоение и охрана месторождений минеральных вод пока практически не проводились.

«После подготовки бальнеологических заключений для источников и появления инвесторов на их курортное развитие начнутся геологоразведочные работы с подсчетом запасов минеральных вод. Далее возможно софинансирование из республиканского бюджета проведения государственной экологической экспертизы, санитарно-эпидемиологической экспертизы, подготовки планово-картографического материала», - отмечали в правительстве.

При уникальной бальнеологической базе Бурятии на побережье Байкала и в горных районах республики реально действуют лишь несколько крупных бальнеологических курортов («Горячинск», «Аршан», «Нилова пустынь» ). Компания ООО «Курорты Бурятии» занимается модернизацией здравниц «Аршан» и «Горячинск» с заявленным объемом инвестиций 2,9 млрд рублей.

С 2010 года статус природного парка Бурятии получил курорт «Шумак», расположенный на высоте 1558 м в Восточных Саянах. Курорт известен, как место, где находятся свыше 100 источников минеральной воды различных свойств и качеств, включая выходы радоновой воды и лечебных грязей. В 2019 году лечебно-оздоровительными местностями местного значения признаны территории источников «Умхэй», «Кучигер», «Алла» и «Гарга» в Курумканском районе.

Означает ли продажа базы на территории «Умхэя» начало поиска инвестора или приход его сюда? Скоро узнаем.  

Фото: администрация Курумканского района
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