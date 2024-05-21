Культура 21.05.2024 в 12:52

В Улан-Удэ создают аудиокниги для слабовидящих

Книги выйдут на бурятском языке
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ создают аудиокниги для слабовидящих

В Улан-Удэ создают аудиокниги на бурятском языке для людей с инвалидностью по зрению. В основу аудиокниг легли произведения бурятских авторов: «Сарюухан сагаан сахюусамни» («Мой талисман») Сергея Доржиева, «Буусын hурrаал» («Заповедь родной земли») Галины Базаржаповой и «Эхын захяа» («Заветы матери») Доржо Сультимова.

Проект «Голос родного города – Тyрэл хотын уран зохёолгой аялга» реализует общественная организация «Библиотечное сообщество Бурятии» при Национальной библиотеке республики. Дикторами проекта выступили народный артист Бурятии Доржи Сультимов и актриса Бурятского театра драмы Туяна Бальжанова.

В мэрии города добавляют, что проект реализуется благодаря гранту, выигранному в конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. Его ежегодно проводит Комитет по социальной и молодежной политике Администрации Улан-Удэ.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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