В Улан-Удэ создают аудиокниги для слабовидящих

В Улан-Удэ создают аудиокниги на бурятском языке для людей с инвалидностью по зрению. В основу аудиокниг легли произведения бурятских авторов: «Сарюухан сагаан сахюусамни» («Мой талисман») Сергея Доржиева, «Буусын hурrаал» («Заповедь родной земли») Галины Базаржаповой и «Эхын захяа» («Заветы матери») Доржо Сультимова.

Проект «Голос родного города – Тyрэл хотын уран зохёолгой аялга» реализует общественная организация «Библиотечное сообщество Бурятии» при Национальной библиотеке республики. Дикторами проекта выступили народный артист Бурятии Доржи Сультимов и актриса Бурятского театра драмы Туяна Бальжанова.

В мэрии города добавляют, что проект реализуется благодаря гранту, выигранному в конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. Его ежегодно проводит Комитет по социальной и молодежной политике Администрации Улан-Удэ.

Фото: мэрия Улан-Удэ