В Бурятии уроженцы Таджикистана распространяли наркотики

Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении двух членов организованной группы наркодельцов. Они обвинялись в покушениях на сбыт оптовых партий синтетических наркотиков через тайники-закладки.Хотя мужчины не были ранее судимы, они получили внушительные сроки. Одного из них приговорили к 11 годам колонии строгого режима, другого - с учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств – к 6 годам колонии строгого режима.«Оба осужденных - уроженцы Таджикистана, не проживают в Бурятии, имеют временную регистрацию в Иркутске и Московской области. Постоянного места жительства в РФ фактически не имеют, социально не привязаны», - так охарактеризовали осужденных в суде.После вынесения приговора адвокаты осужденных попытались оспорить вердикт, настаивая на невиновности своих подзащитных. Однако Верховный суд Бурятии посчитал доводы защиты неубедительными. Правда, приговор мужчинам все же немного смягчили, сократив срок назначенного наказания до 10 лет 11 месяцев и 5 лет 10 месяцев соответственно.Фото: «Номер один»