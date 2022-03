Россияне дорожат своей профессией и работой

Три четверти работающих россиян декларируют нежелание менять место работы и сферу деятельности (73%). За последний год доля тех, кто не готов к переменам в карьере, увеличилась (60% в 2021 г.), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о том, что думают россияне по поводу перемен в профессиональной сфере, трудоустройства и содержания их работы.Впрочем, четверть трудоустроенных россиян так или иначе выступают за карьерные изменения и хотели бы поменять место работы, сферу деятельности или одно из двух (26%). К кардинальным переменам — смене места работы и профессии — готов каждый десятый (11%). Такая же доля опрошенных хотели бы сменить только место работы (10%). Запрос на подобные перемены имеется в основном у молодых людей 18-24 лет (18% и 16% соответственно).Каждый двадцатый опрошенный хотел бы поменять сферу деятельности (5%). Среди россиян с неполным средним образованием доля желающих сменить профессию в три раза выше (14%).В окружении трудоустроенных россиян слабо распространена установка о том, что их работа не приносит пользы: с этим в той или иной степени согласны 16% опрошенных. Среди жителей села такого мнения придерживается каждый четвертый (25%), а среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга — только каждый десятый (11%). Доля тех, кто скорее согласен с высказыванием, выше среди молодежи 18-24 лет (17% vs 9% среди всех опрошенных).Не согласны с представленным тезисом 77% трудящихся — по мнению окружения, их работу нельзя назвать бесполезной. Россияне в возрасте от 25 до 44 лет сообщали об этом чаще, чем представители других возрастных групп (25-34 лет — 83%, 35-44 лет — 80%).Более половины трудоустроенных россиян полагают, что в случае потери работы они без особого труда найдут равноценную замену (56%), и каждый четвертый уверен, что ему с легкостью удастся найти новую работу (25%).Чем старше возрастная группа, тем ниже доля оптимистически настроенных в этом вопросе. По мнению молодых людей 18-34 лет, у них получится найти равноценную работу с наименьшими усилиями (18-24 лет — 69%, 25-34 лет — 68%), среди старшего поколения такой позиции придерживаются лишь 37%.Менее уверены в своих силах 40% наших сограждан.Считают, что равноценную работу получится найти только с большим трудом, 24% россиян. Эта доля выше среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов с населением 100-500 тыс человек (30% и 32% соответственно). Еще 16% вовсе думают, что это практически невозможно. Самый пессимистический прогноз склонны давать женщины (21% vs 12% среди мужчин) и жители сел (22% vs 12% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга).Фото: pixabay.com