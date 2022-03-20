Общество 20.03.2022 в 18:31

Россияне дорожат своей профессией и работой

Причем 77% трудящихся считают свою работу полезной
A- A+
Текст: Номер один
Россияне дорожат своей профессией и работой
Три четверти работающих россиян декларируют нежелание менять место работы и сферу деятельности (73%). За последний год доля тех, кто не готов к переменам в карьере, увеличилась (60% в 2021 г.), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о том, что думают россияне по поводу перемен в профессиональной сфере, трудоустройства и содержания их работы.

Впрочем, четверть трудоустроенных россиян так или иначе выступают за карьерные изменения и хотели бы поменять место работы, сферу деятельности или одно из двух (26%). К кардинальным переменам — смене места работы и профессии — готов каждый десятый (11%). Такая же доля опрошенных хотели бы сменить только место работы (10%). Запрос на подобные перемены имеется в основном у молодых людей 18-24 лет (18% и 16% соответственно).
Каждый двадцатый опрошенный хотел бы поменять сферу деятельности (5%). Среди россиян с неполным средним образованием доля желающих сменить профессию в три раза выше (14%).

Все профессии нужны?

В окружении трудоустроенных россиян слабо распространена установка о том, что их работа не приносит пользы: с этим в той или иной степени согласны 16% опрошенных. Среди жителей села такого мнения придерживается каждый четвертый (25%), а среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга — только каждый десятый (11%). Доля тех, кто скорее согласен с высказыванием, выше среди молодежи 18-24 лет (17% vs 9% среди всех опрошенных).
Не согласны с представленным тезисом 77% трудящихся — по мнению окружения, их работу нельзя назвать бесполезной. Россияне в возрасте от 25 до 44 лет сообщали об этом чаще, чем представители других возрастных групп (25-34 лет — 83%, 35-44 лет — 80%).

Потенциал трудоустройства

Более половины трудоустроенных россиян полагают, что в случае потери работы они без особого труда найдут равноценную замену (56%), и каждый четвертый уверен, что ему с легкостью удастся найти новую работу (25%).

Чем старше возрастная группа, тем ниже доля оптимистически настроенных в этом вопросе. По мнению молодых людей 18-34 лет, у них получится найти равноценную работу с наименьшими усилиями (18-24 лет — 69%, 25-34 лет — 68%), среди старшего поколения такой позиции придерживаются лишь 37%.
Менее уверены в своих силах 40% наших сограждан.

Считают, что равноценную работу получится найти только с большим трудом, 24% россиян. Эта доля выше среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов с населением 100-500 тыс человек (30% и 32% соответственно). Еще 16% вовсе думают, что это практически невозможно. Самый пессимистический прогноз склонны давать женщины (21% vs 12% среди мужчин) и жители сел (22% vs 12% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

Фото: pixabay.com
Теги
труд профессии опрос

Все новости

В Бурятии ритуальные услуги популярнее парикмахерских
20.03.2022 в 19:19
Россияне дорожат своей профессией и работой
20.03.2022 в 18:31
В Бурятии выставлена на продажу база курорта «Умхэй»
20.03.2022 в 16:46
В Бурятии предприятия большей частью вкладывают сами в себя
20.03.2022 в 13:04
В Иркутске открылся центр цифрового мониторинга озера Байкал
20.03.2022 в 12:12
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии держится на отметке чуть ниже 250
20.03.2022 в 12:05
Столица Монголии решает транспортные проблемы
20.03.2022 в 10:44
Отремонтированная за 127 млн котельная в Улан-Удэ не согревает жителей
20.03.2022 в 09:00
В воздухе Улан-Удэ все больше бензапирена
20.03.2022 в 08:06
Бурятия ожидает «чуда в конюшне»
20.03.2022 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
В Бурятии ритуальные услуги популярнее парикмахерских
Статистические парадоксы Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
20.03.2022 в 19:19
В Бурятии выставлена на продажу база курорта «Умхэй»
Почти 150 термальных источников, бьющих здесь из-под земли, являются уникальными
20.03.2022 в 16:46
В Бурятии предприятия большей частью вкладывают сами в себя
В республике в прошлом году в основной капитал инвестировано более 72 млрд рублей
20.03.2022 в 13:04
В Иркутске открылся центр цифрового мониторинга озера Байкал
Расширение сети приборов затруднено из-за санкций и срыва поставок импортного оборудования

20.03.2022 в 12:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru