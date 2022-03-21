В Бурятии будут судить рыбинспектора, служившего браконьерам

Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства. Он обвиняется в «превышении должностных полномочий» и трех эпизодах «получения взятки», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Как рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, 17 сентября 2021 года сотрудниками Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе проведения рейда на берегу озера Байкал задержан местный житель, который выловил более 470 хвостов омуля, причинив государству ущерб на сумму свыше 3 млн рублей. При этом ему активно оказывал помощь в незаконном вылове рыбы сотрудник Росрыболовства. Обвиняемый, являясь должностным лицом, на которого возложена обязанность осуществлять контроль в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, вопреки интересам службы предоставлял задержанному информацию о местонахождении постов рыбоохраны и полиции, их времени работы и месте дислокации, времени и продолжительности полета квадракоптеров над озером Байкал.Кроме того, обвиняемый в период с июля по сентябрь 2021 года, с целью материального обогащения, получил от местных жителей взятки на общую сумму 185 тыс рублей за общее покровительство и оказание им помощи в беспрепятственной незаконной добыче водных биологических ресурсов, а также за не привлечение их к установленной законом ответственности.Преступная деятельность обвиняемого была выявлена в ходе оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ по Республике Бурятия.Вину в совершенных преступлениях рыбинспектор признал в полном объеме,Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. В отношении взяткодателей материалы выделены в отдельное производство, расследование продолжается.Фото: zapsib-sut.sledcom.ru