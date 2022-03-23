Нужда заставила…

С одной стороны, у тебя под рукой куча денег, с другой - брать их нельзя: бюджетные. А ведь очень хочется. Они, конечно, вроде как для жителей предназначены. Но если подумать, разве чиновник не житель?

Зампрокурора Бурятии недавно утвердил обвинительное заключение по уголовному делу на чиновника администрации Курумканского района.Обвиняемый с марта 2017 года по май 2019 года, используя служебное положение, похитил средства субсидии, выделенные шести гражданам на приобретение жилья и компенсацию затраченных собственных средств при его строительстве и ремонте в сумме 1,6 млн рублей, рассказали в надзорном ведомстве.Конечно, чиновник, не удержавшийся от соблазна, в итоге сядет на скамью подсудимых. И, возможно, ему даже дадут реальный срок. Хотя такие частенько заканчиваются «условкой». А некоторые так вообще до суда не доходят.И оно понятно – одни государственные мужи прекрасно понимают других государственных мужей. Ведь жить у кормушки и не вкусить запретного плода – это ж какую силу воли надо иметь?! Отсюда и солидарность: чиновнику – «условку» за миллионы, воришке – реальный срок за украденную микроволновку. Так и живем.