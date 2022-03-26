Общество 26.03.2022 в 01:00

Появилась информация о возможной утечке персональных данных жителей Бурятии

Глава республики просит проявлять бдительность в связи с угрозой кибермошенничества
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Текст: Алексей Субботин
Появилась информация о возможной утечке персональных данных жителей Бурятии
Накануне появилась информация о возможной утечке персональных данных жителей Бурятии. Правительство региона проверяет эту информацию. Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, возможная утечка персональных данных не дает доступа к банковским счетам.

«Обращаю внимание, наличие телефонного номера, адреса проживания и фамилии, имени и отчества не дают возможности осуществлять операции с банковскими счетами. Возможная утечка персональных данных не дает доступа к банковским счетам. Это похоже на дезинформацию, цель которой вызвать ажиотаж среди населения. Однако жителям Бурятии необходимо проявлять бдительность, не отвечать на незнакомые звонки, не сообщать какую-либо информацию незнакомцам», - заявил глава Бурятии.

Жителей Бурятии просят быть бдительными и не сообщать незнакомым лицам банковские сведения:

- не раскрывать номер карты и данные владельца, трехзначный код с обратной стороны карты и смс-код, кем бы не представлялся звонящий и какую бы причину звонка не называл,
- если вам позвонили с неизвестного номера с подозрительным предложением или стали запугивать, просто прервите телефонный разговор,
- при возникновении сомнений самостоятельно позвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на сайте банка.

Фото: pixabay.com
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Появилась информация о возможной утечке персональных данных жителей Бурятии
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