Накануне появилась информация о возможной утечке персональных данных жителей Бурятии. Правительство региона проверяет эту информацию. Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, возможная утечка персональных данных не дает доступа к банковским счетам.«Обращаю внимание, наличие телефонного номера, адреса проживания и фамилии, имени и отчества не дают возможности осуществлять операции с банковскими счетами. Возможная утечка персональных данных не дает доступа к банковским счетам. Это похоже на дезинформацию, цель которой вызвать ажиотаж среди населения. Однако жителям Бурятии необходимо проявлять бдительность, не отвечать на незнакомые звонки, не сообщать какую-либо информацию незнакомцам», - заявил глава Бурятии.Жителей Бурятии просят быть бдительными и не сообщать незнакомым лицам банковские сведения:- не раскрывать номер карты и данные владельца, трехзначный код с обратной стороны карты и смс-код, кем бы не представлялся звонящий и какую бы причину звонка не называл,- если вам позвонили с неизвестного номера с подозрительным предложением или стали запугивать, просто прервите телефонный разговор,- при возникновении сомнений самостоятельно позвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на сайте банка.Фото: pixabay.com