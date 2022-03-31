Общество 31.03.2022 в 20:40

Предприятия Бурятии присоединились к акции «Мы работаем»

В социальных сетях появились видеоролики о работе отечественных предприятий
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Предприятия Бурятии присоединились к акции «Мы работаем»

В социальных сетях появились видеоролики о работе отечественных предприятий в рамках акции «Мы работаем». На видео сотрудники заводов и предприятий Улан-Удэ показывают свои производства и рассказывают о работе в условиях введенных против России санкций.

Пекарь Наталья Тугаринова отмечает, что АО «Бурятхлебпром» работает в обычном режиме и продолжает производить хлеб и кондитерские изделия. А директор ООО «Аква» Юрий Вдовин пригласил жителей Бурятии выбирать бурятскую газировку. Ранее в СМИ уже появлялась информация, что «Аква» готовится выпускать аналоги зарубежных напитков, таких как Кока-кола, Спрайт и Фанта. Бутилированная вода, лимонады, тархун и крем-сода в ассортименте предприятия были всегда. 

Главный инженер завода «Энерготехномаш» Анатолий Петров отмечает, что предприятие уже много лет успешно производит арматуру, запоры и клапаны для нужд ЖКХ. По его словам, продукция завода конкурентоспособна, а само предприятие полностью готово заменить более дорогие и известные датские аналоги.  

«У нас есть свое конструкторское бюро, у нас есть запатентованные наши изделия, мы сами конструируем и сами производим. И к тому же, не зависим от этих санкций. Мы как выпускали, так и будем выпускать продукцию»

- говорит Анатолий Петров.

К акции #МыРаботаем уже присоединились работники различных предприятий Свердловской, Самарской, Астраханской областей и многих других регионов России, а инициатором флэшмоба выступил Краснодарский край, который первым рассказал о своей промышленности.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента Владимира Путина правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы, нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, социально значимой продукции.



#МыРаботаем
#Бурятия 
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