Общество 02.04.2022 в 17:00

В Бурятии за сутки от ковида умер один человек

В реанимации находятся 54 пациента
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии за сутки от ковида умер один человек
По оперативным данным медицинских организаций Республики Бурятия на 08.00 02.04.2022 в стационарах получают лечение 262 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 180. За предыдущие сутки госпитализировано 10 пациентов. 

В отделениях реанимации находится 54 пациента (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ –16 пациентов (из них старше 65 – 9), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10. 

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 385 коек: занято –262, свободно – 123 койки. Занятость коечного фонда составляет 68,1%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 560 человек. 

Выздоровели от COVID-19 – 126542 (+1506) человек, дополнительно снято с наблюдения - 398.

В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 1890 человек, всего с нарастающим итогом проведено 2201538 исследований. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 02.04.2022 зарегистрировано 134542 (+82) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (59508) приходится на жителей Улан-Удэ. 

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 74 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га. 

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2966 (+1) человек (в возрасте до 65 лет - 0 чел., старше 65 лет – 1 чел.).

На 02.04.022 г. всего первично привито 498 288 чел. (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 100 чел. (65,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 156 398 чел., завершили 142 641 чел.

На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 151 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 365 694 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.

Фото: pixabay.com

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