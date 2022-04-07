Общество 07.04.2022 в 16:13

В Улан-Баторе впервые за 400 лет прозвучала мелодия «Великая Монголия»

Ее исполнили артисты оркестра «Хаан» при музее монгольских ханов и знати «Чингисхан»

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В Улан-Баторе впервые за 400 лет прозвучала мелодия «Великая Монголия»
Монгольский экономический форум – 2022 стартовал сегодня в Улан-Баторе в Госрезиденции Монголии. На церемонии его открытия впервые за 400 лет прозвучала мелодия «Великая Монголия», сообщаетМОНЦАМЭ.

Ее исполнили артисты оркестра «Хаан» при музее монгольских хаанов и знати «Чингисхан». Перед этим последний раз мелодия прозвучала 400 лет назад во дворце хана Лигдэн хутагт. Таким образом, участники МЭФ-2022 стали первыми слушателями этой мелодии за прошедшие 400 лет.

МЭФ-2022, который продлится два дня, призван ускорить развитие страны. В его работе участвуют члены ВГХ (парламента) и правительства, представители частного сектора, гражданского общества и научных кругов.

Президент Монголии направил обращение к участникам Монгольского экономического форума-2022 (МЭФ). Руководитель администрации президента Монголии Я.Содбаатар зачитал его на открытии форума.

В обращении президента говорится, что МЭФ-2022 организуется для обсуждения текущей экономической ситуации и определения будущей политики и стратегий в рамках «Новой политики восстановления» в период, когда мир столкнулся с трудностями и новыми вызовами.

Глава государства выразил глубокую признательность дипломатическим и международным партнерам по развитию за участие в форуме, а также представителям государственного и частного секторов. Он пожелал форуму успешной работы по определению путей и решений для восстановления экономики после пандемии и дальнейшего устойчивого развития страны.

Фото: montsame.mn
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