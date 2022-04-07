Общество 07.04.2022 в 20:40

В Тарбагатайском районе открыли новую поликлинику

В двухэтажном здании разместились поликлиника для взрослых пациентов и детская поликлиника
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Текст: Нина Павлова
В Тарбагатайском районе открыли новую поликлинику
В селе Тарбагатай 6 апреля открыли новую поликлинику. Житeлeй paйoнa в peжимe видeocвязи пoздpaвили зaместитель Пpeдседателя пpaвитeльcтвa Poccии Taтьянa Гoликoвa и миниcтp здpaвooxpaнeния PФ Mиxaил Mypaшкo. В торжественной церемонии открытия приняли участие Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов, сенатор от Республики Бурятия, первый заместитель Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

-Это большое событие не только для жителей Тарбагатайского района, но в целом для Республики Бурятия. Этот объект является знаковым, долгожданным. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина за эти годы многое сделано для развития системы здравоохранения нашей страны. Работает национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого проводятся строительство медицинских учреждений, капитальные ремонты, реконструкции поликлиник, больниц, ФАПов. Медицинские организации обеспечиваются необходимым высокотехнологичным медицинским оборудованием, транспортом, - отметил Владимир Павлов.

Также он добавил, что все это для того, чтобы люди получали квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях независимо от места жительства. Новая поликлиника – это и надежда на разрешение еще одной проблемы, проблемы кадровой. Теперь, когда в районе качественно улучшаются условия труда врачей, можно ждать пополнения штата медицинских работников.

Владимир Павлов поблагодарил строителей и всех причастных к созданию нового объекта.

- Три поколения тарбагатайцев мечтали, чтобы появилась современная поликлиника. Этот проект российского масштаба. На строительство были выделены почти 500 миллионов рублей, - сказал председатель Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев.

В 2019 году заявка по строительству поликлиники в селе Тарбагатай по результатам конкурсного отбора была включена в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

В 2020 году началось строительство нового здания поликлиники. В двухэтажном здании новой поликлиники площадью свыше 4,5 тыс. кв. м разместились поликлиника для приема взрослых пациентов на 160 посещений в смену и детская поликлиника на 40 посещений в смену.

-В здании размещены отделения узких специалистов, скорой и неотложной медпомощи, функциональной диагностики, а также инфекционный блок, женская консультация, рентгенологическое отделение, физиокабинеты, дневной стационар и аптечный пункт. Все сделано так, как надо, - поделилась впечатлениями заместитель председателя комитета по социальной политике Светлана Будаева.
Новые кабинеты оснащены медицинской мебелью и высокотехнологичным оборудованием, соответствующим современным стандартам, обустроены зоны для комфортного пребывания посетителей. Для маломобильных пациентов создана безбарьерная среда - лифт, пандусы, указатели с дублированием информации шрифтом Брайля.

Всего же в республике Бурятия в рамках государственных программ и национального проекта было построено 76 объектов здравоохранения.


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