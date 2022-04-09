Общество 09.04.2022 в 16:00

В Забайкалье отважный пес Фрай раскрыл преступление

Служебная овчарка привела полицию к дому злоумышленника
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Текст: Евгения Гармаева
В Забайкалье отважный пес Фрай раскрыл преступление

Как сообщает МВД по Забайкальскому краю, в местный отдел полиции Читинского района поступило заявление о краже c территории строящегося дома в селе Смоленка. Правоохранители установили, что неизвестный в ночное время проник на огороженную стройку и похитил электроинструменты. К делу привлекли важного хвостатого "эксперта"!

« В ходе работы на месте следственно-оперативной группы полицейский-кинолог Центра кинологической службы регионального УМВД Константин Дробышев применил служебную собаку, которая прошла полкилометра и привела сотрудников к дому, где скрывался злоумышленник», - рассказали в ведомстве.

Полицейские вместе с отважным псом Фраем осмотрели жилище и обнаружили в нем мужчину и похищенное имущество. Установлена причастность к краже ранее судимого 43-летнего местного жителя. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Похищенные сварочный аппарат и углошлифовальная машина возвращены потерпевшему.

фото: Управление МВД России по Забайкальскому краю

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