В Улан-Удэ на Балтахинова снова сменилась полоса для движения

В Улан-Удэ на улице Балтахинова сменилась полоса для движения транспорта. В сторону остановки «Мемориал Победы» специалисты открыли проезд по левой полосе.

А по правой полосе, в районе дома № 36, действует частичное ограничение движения – там будут монтировать водопроводный колодец, сообщили в комитете по строительству. Ранее на правой полосе подрядная организация установила канализационный колодец.

«Сейчас для удобства проезда по левой полосе временно забетонировали основание дорожного полотна. После завершения работ на правой полосе благоустройство восстановят по всей ширине проезжей части», - заключили в мэрии.