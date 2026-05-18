Спорт 18.05.2026 в 16:28

В Бурятии скончался тренер России по вольной борьбе

Не стало Сырен-Доржо Андренова
Текст: Карина Перова
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

Сегодня на 74-м году жизни скончался заслуженный тренер России из Бурятии Андренов Сырен-Доржо Дашеевич. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки республики.

Под его руководством была воспитана целая плеяда выдающихся борцов, в том числе подготовлен сурдлимпийский чемпион Александр Цоктоев.

Сырен-Доржо Дашеевич родился в улусе Шарагун Тункинского района. Он – семикратный чемпион РСФСР, чемпион и многократный призёр СССР по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха.

До 2023 года работал главным тренером сборной команды Республики Бурятия по спорту глухих в Центре спортивной подготовки.

