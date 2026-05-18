Общество 18.05.2026 в 15:44

В Улан-Удэ обновили памятник на могиле Раисы Белоглазовой

Работы провели специалисты МАУ «Специализированная служба» и неравнодушная горожанка
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ специалисты МАУ «Специализированная служба» и неравнодушная жительница города Ольга Дружинина восстановили памятник на могиле народной писательницы Бурятии Раисы Васильевны Белоглазовой.

16 мая автору произведений «Ритка», «Черемуховый цвет», «Горожане», на которых выросло не одно поколение читателей, исполнилось бы 98 лет.

Старый памятник из розового камня со временем утратил четкость – надписи невозможно было разобрать, а портрет требовал обновления. Недавно сотрудники предприятия и активистка провели работы по восстановлению памятника и установке новой портретной плиты.

«Раиса Васильевна умела писать просто и по-настоящему – о людях, семьях, дворах, школьниках, о жизни такой, какой её знает каждый. Именно за эту искренность её книги до сих пор помнят и любят», - прокомментировали в учреждении.

