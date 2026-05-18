105‑й микрорайон в Улан-Удэ украсят 100 взрослых сосен

В 105 квартале Улан-Удэ сегодня высаживают 100 взрослых сосен. Деревья посадят двумя рядами, сообщили в мэрии города.

Для безопасных прогулок вдоль новой зелёной зоны сделают шесть новых тротуаров, а на средства, выделенные депутатами – скамейки и освещение. За парком будет следить «Горзеленстрой» г. Улан-Удэ, зеленых красавиц закрепят за сотрудниками КБУ, а в будущем организуют летний полив.

- Новые микрорайоны растут очень быстро, и наша главная задача – сделать их не просто бетонными коробками, а местом, где хочется жить. Поэтому мы создаём там комфортные условия для людей. В прошлом году в 105‑м мкр. мы убрали 38 незаконных гаражей, перенесли электроопору, чтобы она не мешала проходу. А сейчас делаем следующий важный шаг – высаживаем сосны, - прокомментировал мэр города Игорь Шутенков.

Фото: мэрия города