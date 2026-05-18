В Тункинском районе Бурятии женщины остались без гинеколога

Жительницы Тункинского района Бурятии поинтересовались в местной группе, когда в их больнице появится гинеколог. «Уже месяц как без врача сидим. Как быть нам, беременным, в случае чего кто нам поможет?!», - возмутились женщины.

В Тункинской ЦРБ заявили, что дефицит врачей акушеров-гинекологов наблюдается по всей республике. Беременных курирует заместитель главврача по медицинской части. В неотложных, экстренных случаях женщины транспортируются на санитарном транспорте, в том числе авиа в РПЦ Улан-Удэ и Иркутска.

«Кадровая ситуация на контроле МЗ РБ. Тункинской ЦРБ проводится работа по привлечению врача, предлагаем очень достойную зарплату и соцпакет», - добавили в центральной районной больнице.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Баунтовском районе некому принимать роды. В ЦРБ пока не могут найти акушерку.