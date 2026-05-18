Общество 18.05.2026 в 17:18

В Тункинском районе Бурятии женщины остались без гинеколога

«Уже месяц как без врача сидим», - возмутились жительницы
A- A+
Текст: Карина Перова
В Тункинском районе Бурятии женщины остались без гинеколога
Фото: нейросеть

Жительницы Тункинского района Бурятии поинтересовались в местной группе, когда в их больнице появится гинеколог. «Уже месяц как без врача сидим. Как быть нам, беременным, в случае чего кто нам поможет?!», - возмутились женщины.

В Тункинской ЦРБ заявили, что дефицит врачей акушеров-гинекологов наблюдается по всей республике. Беременных курирует заместитель главврача по медицинской части. В неотложных, экстренных случаях женщины транспортируются на санитарном транспорте, в том числе авиа в РПЦ Улан-Удэ и Иркутска.

«Кадровая ситуация на контроле МЗ РБ. Тункинской ЦРБ проводится работа по привлечению врача, предлагаем очень достойную зарплату и соцпакет», - добавили в центральной районной больнице.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Баунтовском районе некому принимать роды. В ЦРБ пока не могут найти акушерку.

 

Теги
врач гинеколог кадровый дефицит

Все новости

Арбат в Улан-Удэ готов почти на 30%
18.05.2026 в 17:36
В Улан-Удэ маршрут №55 продлили до Верхней Березовки
18.05.2026 в 17:36
В Тункинском районе Бурятии женщины остались без гинеколога
18.05.2026 в 17:18
Глава района в Бурятии прокомментировал ситуацию с задержкой зарплат
18.05.2026 в 17:05
Каникулы в Бурятии
18.05.2026 в 17:02
Житель Бурятии жестоко избил сожительницу кочергой
18.05.2026 в 16:58
В Улан-Удэ мурал украсил детское отделение больницы
18.05.2026 в 16:47
105‑й микрорайон в Улан-Удэ украсят 100 взрослых сосен
18.05.2026 в 16:47
В Бурятии скончался заслуженный тренер России по вольной борьбе
18.05.2026 в 16:28
Участник схемы по хищению денег на строительстве школы в Бурятии погиб на СВО
18.05.2026 в 16:19
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Арбат в Улан-Удэ готов почти на 30%
Особое внимание уделяется инженерным сетям
18.05.2026 в 17:36
В Улан-Удэ маршрут №55 продлили до Верхней Березовки
Теперь он будет доезжать до дацана
18.05.2026 в 17:36
Глава района в Бурятии прокомментировал ситуацию с задержкой зарплат
Ранее острую тему бурно обсуждали в социальных сетях
18.05.2026 в 17:05
Каникулы в Бурятии
Любителей путешествий ждут уникальные культурные события республики на Байкале
18.05.2026 в 17:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru