Общество 18.05.2026 в 17:05

Глава района в Бурятии прокомментировал ситуацию с задержкой зарплат

Ранее острую тему бурно обсуждали в социальных сетях
Текст: Карина Перова
Глава Баргузинского района Бурятии Амгалан Данзанов прокомментировал проблему с задержкой зарплат сотрудникам райадминистрации и ситуацию с бюджетом. Ранее эти темы бурно обсуждали в социальных сетях.

Чиновник подтвердил, что выплата за первую половину мая была произведена на два дня позже обычного срока. По его словам, причина тому – «временный кассовый разрыв на едином казначейском счёте и задержка банковского транзита платежей».

«Это не «воровство» и не «дыра, которую залатали только для начальства». Это техническая ситуация, которая уже разрешена. Все работники свои деньги получат в полном объёме. Приношу извинения за эту заминку», - написал Амгалан Данзанов.

Также глава муниципалитета заявил, что бюджет района столкнулся с дефицитом и кассовым разрывом. Он пояснил, что средства в приоритетном порядке направляются на социально значимые нужды: льготное питание детей, подвоз школьников, приобретение твердого топлива для социальных объектов (школы и детские сады).

«Это наши прямые обязательства перед людьми. Все остальные расходы, включая заработную плату, финансируются по остаточному принципу, но мы делаем всё возможное, чтобы не было сбоев. Сейчас администрация подготовила заявку на внесение изменений в кассовый план выплат дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из республиканского бюджета – это поможет нам стабилизировать ситуацию», - заключил Амгалан Данзанов.

 

Теги
зарплата бюджет

