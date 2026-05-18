Общество 18.05.2026 в 16:47

В Улан-Удэ мурал украсил детское отделение больницы

Идею реализовали воспитанники Детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева
Текст: Карина Перова
Фото: Городская больница №5

В Улан-Удэ входную группу детского отделения Городской больницы № 5 на улице Гармаева, 9 украсили муралами. Идею медицинского психолога Энгельсины Бадмаевой реализовали воспитанники и преподаватели Детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева.

Работа кипела два дня – 15 и 16 мая. Учащиеся школы – Рита Богданова, Варвара Оленникова и Софья Маланова – подготовили эскизы мурала, который теперь украшает стены поликлиники.

Яркими красками, кистями, валиками и стремянками творцов снабдил Благотворительный фонд Ринчина Дашицыренова.

«Завершилось все самым добрым образом – дружным чаепитием, которое организовали наши сотрудники. Мы обсуждали результат и радовались, что вместе сделали доброе дело», - прокомментировали в больнице.

