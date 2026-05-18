18.05.2026

Каникулы в Бурятии

Любителей путешествий ждут уникальные культурные события республики на Байкале
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В июле 2026 года Бурятия станет центром притяжения для путешественников со всей России и мира. Регион приглашает окунуться в атмосферу древней культуры, насладиться драйвом спортивных состязаний, открыть для себя вкусы кочевой кухни и увидеть уникальное балетное искусство на фоне легендарного Байкала. На пресс-конференции ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о фестивалях предстоящего лета и пригласил любителей этнотуризма. 

В июле в Бурятии пройдут события, ради которых едут из разных концов страны и мира. 

«Июль в Бурятии - это путешествие в сказочный мир древней культуры бурят, драйв спортивных состязаний кочевников, вкус кухни номадов, высокое балетное искусство на берегах Байкала. Запланируй незабываемый отдых этим летом!», - анонсировал Алексей Цыденов. 

Специально для тех, кто хочет посетить мероприятия в Бурятии, разработан сайт МАНАЙ - КАНИКУЛЫ В БУРЯТИИ. Манай - значит «наш», это приглашение стать частью Бурятии. На одной платформе собрана вся информация о событиях лета.  

КАЖДОЕ СОБЫТИЕ – ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

20 июня - гастрофестиваль «Боргойская баранина» (6+)

Гастрономический фестиваль «Боргойская баранина» - это событие, которое проводится с целью популяризации блюд, приготовленных из баранины и освещения культуры ее приготовления. Лучшие повара будут бороться за победу самых вкусных блюд из баранины по рецептам разных кухонь мира. В программе мероприятия - мастер-классы, конкурсы, выступления музыкальных коллективов из Бурятии и Монголии, спортивные состязания по национальным видам спорта.

1-5 июля – Международный фестиваль «Алтаргана» (6+) и 3 июля – фестиваль «Ночь ёхора» (6+)

 «Это наш ответ карнавалу в Рио-де-Жанейро. Вместо самбы - ёхор, а вместо Атлантики – Байкал. Гости смогут окунуться в аутентичную бурятскую культуру, сочетающую древние кочевые традиции, буддийскую философию, шаманизм и ритмы современной городской жизни», - описал концепцию мероприятий Глава Бурятии.

Программа «Алтарганы» включает множество мероприятий, и предполагает активное участие гостей в событиях фестиваля: спортивные состязания и творческие конкурсы, возможность послушать живую музыку, насладиться звучанием национальных инструментов. Увидеть разнообразие народных танцев, станцевать самый большой круговой танец – ёхор можно на фестивале «Ночь ёхора».

В дни «Алтарганы» будет организована ярмарка, где гости смогут приобрести уникальные сувениры, украшения и изделия мастеров. Неотъемлемой частью фестиваля станет дегустация блюд национальной кухни.

10-11 июля – Международный фестиваль «Голос кочевников» (6+)

Это масштабный опен-эйр, двухдневный самобытный международный музыкальный фестиваль в степи, крупнейшее музыкальное событие Сибири и Дальнего Востока. Зрителей ждут выступление более 40 групп из 7 стран: России, Монголии, Китая, Гонконга, Казахстана, Таиланда, Японии. Для гостей фестиваля предусмотрено два палаточных лагеря, большой фуд-корт с разнообразной кухней, ярмарка ремёсел. 

14-18 июля – Международный фестиваль «Балет на Байкале» (6+)

На два дня берег Байкала превратится в сцену для высокого искусства, на зеркальной глади озера на закате солнца будут представлены номера классической и современной хореографии. Специальным гостем выступит Народный артист России Андрис Лиепа. Он проведёт два гала-концерта на берегу Байкала.

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ – КРУГЛЫЙ ГОД 

«Событийных мероприятий в Бурятии очень много: и зимой, и летом, с тысячами участников. Зимой проходит «Байкальская рыбалка», куда приезжают тысячи участников. Проводим фестиваль «Байкальская открытка», когда на льду Байкала создают огромные изображения - увидеть их можно только с высоты. Очень рады, что к нам в республику приезжают гости, Бурятия гостеприимна и готова удивлять. Добро пожаловать!», - сказал глава Бурятии. 


