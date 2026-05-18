Происшествия 18.05.2026 в 16:19

Участник схемы по хищению денег на строительстве школы в Бурятии погиб на СВО

Суд прекратил уголовное дело в отношении Алексея Алексеева
Текст: Андрей Константинов
Фото: Минстрой Бурятии
В ходе спецоперации погиб руководитель ООО СК «Развитие» Алексей Алексеев, который ранее являлся фигурантом громкого уголовного дела о хищении бюджетных денег при строительстве школы в селе Сосново-Озерское. Еще до вынесения приговора он заключил контакт с Минобороны и убыл в зону СВО, а его уголовное дело выделили в отдельное производство. Как стало известно «Номер один» из картотеки судебных дел, сейчас это уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. 

Напомним, по делу о хищениях на строительстве школы проходили несколько человек. В их числе бывший спикер Хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиев, гендиректор компании «Витим» Солбон Дашицыренов, главный инженер «Витима» Андрей Ханхасаев, а также бизнесмены Антон Романов и Алексей Алексеев. Всем им инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».

«Судом установлено, что Доржиев, Дашицыренов, Ханхасаев, Романов и лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя организованной группой, используя ООО «Витим», ООО СК «Развитие», ООО «Проф-Универсал», при строительстве здания школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское совершили хищение бюджетных денежных средств в размере 476 млн рублей… В результате здание строящейся школы было признано аварийным и полностью снесено», - сообщали в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения дела фигуранты получили реальные сроки лишения свободы. Бывшему спикеру Хурала Бурятии Цырену Доржиеву дали 7 лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Ханхасаеву назначили 6 лет колонии общего режима со штрафом в размере 450 тысяч рублей, Дашицыренову - 5 лет колонии и штраф в размере 350 тысяч рублей. Больше всех получил Романов – его приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии и штрафу в размере 900 тысяч рублей. Алексей Алексеев приговора суда дожидаться не стал и убыл на спецоперацию. Позже, уже после вынесения приговора, за ним последовал и Солбон Дашицыренов. 
