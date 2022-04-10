Общество 10.04.2022 в 13:29
В Бурятии обманутые финансовыми пирамидами граждане жалеют деньги на юристов
Многие почему-то уверены, что им должны помогать бесплатно
Текст: Номер один
Напомним, мы уже неоднократно писали о том, что в республике есть немало пострадавших от разного рода финансовых пирамид.
Так, в январе текущего года МВД Бурятии обращалось к жителям республики, пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды Finiko («Финико»), с призывом обращаться с заявлениями в полицию. На сегодня в отношении этой финансовой организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».
«Установлено, что с декабря 2018 года по июль 2021 года злоумышленники от имени проекта Finiko («Финико») путем обмана и злоупотребления доверием под видом привлечения денежных средств физических лиц на условиях их последующего возврата и выплаты высоких процентов посредством сети интернет совершили хищение денежных средств. Проект вел неправомерную деятельность по принципу финансовой пирамиды. В настоящее время в полицию обратился 171 житель Бурятии, пострадавший от их деятельности», - рассказали в пресс-службе МВД.
Однако понятно, что на самом деле, пострадавших намного больше. Было и такое, что «заработать» якобы на инвестициях решались жители целыми поселками и районами. Люди теряли свои кровные в немалом количестве.
- Все несчастья людей в сфере финансов, их убытки связаны с финансовой безграмотностью. Например, ряд компаний, жилищно-накопительные кооперативы предлагают людям вступить с ними в юридические и финансовые отношения через договоры, однако фактически деньги просят перечислить на личную карту физлица, передать наличными или оплатить на счет иностранной компании. При этом никто из них не задает вопрос: "Почему договор я заключаю с одной компанией, а деньги передаю совершенно иным лицам?" Ведь данные обстоятельства уже должны насторожить человека, потому что такое исполнение в гражданском праве называется ненадлежащим. Но, в силу своей безграмотности люди об этом даже и не задумываются, чем и пользуются умелые мошенники.
Всегда говорю своим клиентам, друзьям, родственникам и знакомым. Прежде чем совершить действия юридического характера, сначала проконсультируйтесь с юристом. Это недорого. А ошибки исправлять всегда дороже. И ведь мало кто пользуется этим советом. Каждый считает, что он умнее всех в той или иной ситуации. А когда попадает в ловушку, то считает, что ему кто-то должен помочь в этом деле бесплатно, - говорит юрист Владимир Дашиев.
По словам юриста, он даже пробовал оказывать консультации правового характера безвозмездно. Но и эта затея не принесла плодов, люди полученными знаниями не пользовались.
- На консультации правового характера я не жалею времени и своих знаний. И даже сейчас, когда люди массово оказались в беде и потеряли сотни тысяч и миллионы рублей, раздаю им консультации совершенно бесплатно. Правда, не всегда они ценят то, что получают за просто так, - сетует правозащитник.
По сей день бороться за свои права пострадавшие не спешат. А многие и вовсе надеются на то, что рано или поздно они снова начнут «зарабатывать».
- Ко мне сначала обратилась одна женщина, но потом решила подождать, потому что её заверили, что надо ещё потерпеть, так как якобы скоро все снова заработает. Другая тоже сначала обратилась, а потом взяла время, чтобы подумать.
Тем не менее, возможность вернуть свои кровные все-таки есть.
- Если вы жертва мошеннической схемы, то вы можете взыскать свои деньги на основании ст.1102 ГК РФ как неосновательное обогащение, если денежные средства передавали физлицу как наличными, так и перечислением на его карту. Практика по взысканию таких средств имеется. И кто раньше воспользуется способом по защите своих имущественных прав, у того больше шансов вернуть свои средства обратно, - считает Владимир Дашиев.
Так, в январе текущего года МВД Бурятии обращалось к жителям республики, пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды Finiko («Финико»), с призывом обращаться с заявлениями в полицию. На сегодня в отношении этой финансовой организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».
«Установлено, что с декабря 2018 года по июль 2021 года злоумышленники от имени проекта Finiko («Финико») путем обмана и злоупотребления доверием под видом привлечения денежных средств физических лиц на условиях их последующего возврата и выплаты высоких процентов посредством сети интернет совершили хищение денежных средств. Проект вел неправомерную деятельность по принципу финансовой пирамиды. В настоящее время в полицию обратился 171 житель Бурятии, пострадавший от их деятельности», - рассказали в пресс-службе МВД.
Однако понятно, что на самом деле, пострадавших намного больше. Было и такое, что «заработать» якобы на инвестициях решались жители целыми поселками и районами. Люди теряли свои кровные в немалом количестве.
- Все несчастья людей в сфере финансов, их убытки связаны с финансовой безграмотностью. Например, ряд компаний, жилищно-накопительные кооперативы предлагают людям вступить с ними в юридические и финансовые отношения через договоры, однако фактически деньги просят перечислить на личную карту физлица, передать наличными или оплатить на счет иностранной компании. При этом никто из них не задает вопрос: "Почему договор я заключаю с одной компанией, а деньги передаю совершенно иным лицам?" Ведь данные обстоятельства уже должны насторожить человека, потому что такое исполнение в гражданском праве называется ненадлежащим. Но, в силу своей безграмотности люди об этом даже и не задумываются, чем и пользуются умелые мошенники.
Всегда говорю своим клиентам, друзьям, родственникам и знакомым. Прежде чем совершить действия юридического характера, сначала проконсультируйтесь с юристом. Это недорого. А ошибки исправлять всегда дороже. И ведь мало кто пользуется этим советом. Каждый считает, что он умнее всех в той или иной ситуации. А когда попадает в ловушку, то считает, что ему кто-то должен помочь в этом деле бесплатно, - говорит юрист Владимир Дашиев.
По словам юриста, он даже пробовал оказывать консультации правового характера безвозмездно. Но и эта затея не принесла плодов, люди полученными знаниями не пользовались.
- На консультации правового характера я не жалею времени и своих знаний. И даже сейчас, когда люди массово оказались в беде и потеряли сотни тысяч и миллионы рублей, раздаю им консультации совершенно бесплатно. Правда, не всегда они ценят то, что получают за просто так, - сетует правозащитник.
По сей день бороться за свои права пострадавшие не спешат. А многие и вовсе надеются на то, что рано или поздно они снова начнут «зарабатывать».
- Ко мне сначала обратилась одна женщина, но потом решила подождать, потому что её заверили, что надо ещё потерпеть, так как якобы скоро все снова заработает. Другая тоже сначала обратилась, а потом взяла время, чтобы подумать.
Тем не менее, возможность вернуть свои кровные все-таки есть.
- Если вы жертва мошеннической схемы, то вы можете взыскать свои деньги на основании ст.1102 ГК РФ как неосновательное обогащение, если денежные средства передавали физлицу как наличными, так и перечислением на его карту. Практика по взысканию таких средств имеется. И кто раньше воспользуется способом по защите своих имущественных прав, у того больше шансов вернуть свои средства обратно, - считает Владимир Дашиев.
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