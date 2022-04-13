В Бурятии работники придорожного кафе раскидывали кости по округе

В ходе проверки нарушения подтвердились.





Бурприроднадзор организовал проверку придорожного кафе в Заиграевском районе Бурятии. Ранее в ведомство поступила жалоба, что работники заведения сваливают мусор на расположенном поблизости участке земли. Туда же выливались и жидкие отходы.«Выявлено несанкционированное складирование отходов производства и потребления: пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания - кости, бутылки и так далее, образованные в процессе деятельности кафе», сообщили в Бурприроднадзоре.За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды в отношении администратора кафе возбудили административное дело. В настоящее время несанкционированная свалка отходов на прилегающей к кафе территории убрана.Фото: Бурприроднадзор