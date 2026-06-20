В Бурятии заработал центр медико-социальной поддержки беременных женщин
В Республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ заработал Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Подразделение создали для комплексной помощи будущим мамам. Подчеркивается, что центр не только оказывает непосредственную помощь пациенткам, но и является координатором кабинетов медико-социальной помощи, осуществляя организационно-методическое руководство их деятельностью.
В новом центре ведут прием высококвалифицированные специалисты. Так, медицинский психолог поможет стабилизировать эмоциональное состояние, справиться со страхами перед родами, предотвратить послеродовую депрессию, наладить контакт с малышом еще до его рождения и адаптироваться к новому статусу родителей. Юрист подробно разъяснит права, расскажет о положенных по закону социальных гарантиях, компенсациях и мерах поддержки для беременных. А специалист по социальной работе проконсультирует по вопросам получения государственной социальной помощи, пособий и другим мерам социальной защиты.
Там будут решать ключевые задачи:
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психологическая, юридическая и социальная поддержка женщин, подвергшихся любому виду насилия;
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профилактика абортов и помощь семьям в принятии взвешенного решения о сохранении беременности;
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формирование осознанного материнства и подготовка к рождению ребенка;
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выявление групп риска по отказу от новорожденного для своевременной профилактической работы;
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работа с несовершеннолетними по сохранению репродуктивного здоровья и подготовке к семейной жизни;
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адаптивная помощь женщинам-инвалидам в вопросах репродуктивного поведения;
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содействие в предоставлении временного приюта в учреждениях соцзащиты;
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взаимодействие с государственными органами и общественными организациями для решения проблем женщин.
Получить консультацию и записаться на прием к специалистам центра можно по телефону: 553-623.