В Бурятии заработал центр медико-социальной поддержки беременных женщин

В Республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ заработал Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подразделение создали для комплексной помощи будущим мамам. Подчеркивается, что центр не только оказывает непосредственную помощь пациенткам, но и является координатором кабинетов медико-социальной помощи, осуществляя организационно-методическое руководство их деятельностью.

В новом центре ведут прием высококвалифицированные специалисты. Так, медицинский психолог поможет стабилизировать эмоциональное состояние, справиться со страхами перед родами, предотвратить послеродовую депрессию, наладить контакт с малышом еще до его рождения и адаптироваться к новому статусу родителей. Юрист подробно разъяснит права, расскажет о положенных по закону социальных гарантиях, компенсациях и мерах поддержки для беременных. А специалист по социальной работе проконсультирует по вопросам получения государственной социальной помощи, пособий и другим мерам социальной защиты.

Там будут решать ключевые задачи:

психологическая, юридическая и социальная поддержка женщин, подвергшихся любому виду насилия;

профилактика абортов и помощь семьям в принятии взвешенного решения о сохранении беременности;

формирование осознанного материнства и подготовка к рождению ребенка;

выявление групп риска по отказу от новорожденного для своевременной профилактической работы;

работа с несовершеннолетними по сохранению репродуктивного здоровья и подготовке к семейной жизни;

адаптивная помощь женщинам-инвалидам в вопросах репродуктивного поведения;

содействие в предоставлении временного приюта в учреждениях соцзащиты;

взаимодействие с государственными органами и общественными организациями для решения проблем женщин.

Получить консультацию и записаться на прием к специалистам центра можно по телефону: 553-623.