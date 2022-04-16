«Там плачет даже земля…»

«Нас предупредили о том, что еду, например пирожки, из рук местных не брать, мол, это небезопасно. Потом нам жители Донецка рассказали о том, что случаи отравлений солдат или мирных россиян уже действительно происходили. Причем зачастую предлагают горячие, аппетитные пирожки пожилые женщины или добродушные с виду бабушки со словами: «Возьмите, солдатики, покушайте, голодные ведь, наверное». Было и такое, что, увидев, как угощение съели, та же бабушка могла крикнуть вслед: «Слава Украине!» - рассказывают участники бурятской делегации.

«Когда на территории Луганска остановились в поле, то почувствовали тяжелую, накалившуюся атмосферу. Еще и пасмурная погода, сильный ветер. И ты стоишь и ощущаешь, что здесь даже земля плачет. И понимаешь, где-то рядом идет бой. Это страшно осознавать» - описывают свои ощущения артисты.

«Передвигались на автобусе в темное время суток, когда уже сумерки, фары включать нельзя, ехали на ближнем свете. Двигались не по основным дорогам, а окольными путями. Потому что есть опасность обстрелов. Сильно разгоняться тоже нельзя – дороги там просто убитые. Проезжая города, видели, что окна все закрыты изнутри - свет горит, но его почти не видно. Даже на магазинах вывески тусклые. Ярких огней нигде нет – боятся бомбежек. Такие случаи тоже бывают в Луганске: одну ракету с Украины запустили, но ПВО сбили ее, и, к счастью, обошлось без жертв» - говорит артист эстрады Тимур Болотов.

«Мы видели обстрелянные дома. Заброшенные. И те, кто там остался, пытаются жить нормальной жизнью. Но, несмотря на то, что город в сотне километров от военных действий, все равно ощущается, что опасность рядом» - описывает атмосферу города Тимур.

«Мы просто окунулись в Советский Союз, в начало 90-х. Старые здания, разбитые дороги, ямы, ехать просто невозможно. То есть там вообще ничего не делалось. Луганск и Донецк - забытые богом города. Полная разруха. Хотя сейчас жизнь постепенно налаживается, люди уже чуть-чуть вздохнули полной грудью, производство восстанавливается» - говорит главный специалист РЦНТ Виктор Паньков.

«Горожане нам рассказывали, как с 10 утра до 12 шли обстрелы. Они никуда не выходили, сидели по подвалам или домам. Потом часа на два обстрелы прекращались, выбирались за водой, продуктами. Ну и потом снова разбегались по подвалам. Кто не успевал, мог поплатиться жизнью. После двух часов снова шел обстрел из окон, стреляли отовсюду. Могли выстрелить и по мирным жителям, и по детям. Было такое, что нацисты даже прикрывались детьми. Когда в город зашла колонна военных, нацисты спрятались за автобусом с детьми. Колонна остановилась, вышел командир поговорить, почему здесь дети. Его сразу расстреляли. Затем начали стрелять и по остальной колонне прямо из-за автобуса. А наши не могли ответить тем же, опасаясь за жизнь детей. Из-за таких методов российские военные не могут действовать и побеждать быстро» - уверен Виктор Паньков.

«Горожане изголодались по интересным мероприятиям. Именно поэтому был полный аншлаг в зале» - отмечает специалист РЦНТ, солист группы «Третий регион» Георгий Байбородин.

«Безопасность превыше всего. Это касается не только артистов, но и зрителей. Мы же знаем, что в Мариуполе ударили по театру, погибло много людей. Поэтому заранее ничего не афишировалось. Только за пару часов до концерта появилась такая информация. Сначала смотрим – народа нет. За 40 минут до начала заиграл оркестр. И тут же стали подходить женщины в красивых вечерних нарядах. Все нарядные, счастливые. А вскоре зал уже был забит битком. На балконе, в фойе, проходах стояли люди и горячо нас приветствовали» - вспоминает Георгий.

«Видно было, что люди благодарны за то, что мы, преодолев большое расстояние, приехали их поддержать. Потому что у них у всех братья, мужья, сыновья сейчас в зоне боевых действий находятся. Преимущественно на концерт пришли ветераны, пожилые люди, в основном женщины. Конечно, для многих в диковинку увидеть бурятские номера, которые показывал театр «Байкал», услышать произведения, исполненные оперными певцами и т. д»

«Подошла женщина и со слезами на глазах поблагодарила наших снайперов. Говорит, если бы не бурятские снайперы, приехавшие к ним в 2014 - 2015 гг., то ее бы сейчас не было, как и многих других жителей. Они очень сильно помогали в освобождении Луганска от фашистов» - говорит Виктор Паньков.

«Люди плакали, благодарили, аплодировали стоя. Песни пели вместе с нами, в том числе гимн России. Многие пришли с флагами России, и это очень приятно» - говорят артисты.

«Нам удалось выступить и перед ребятами из Бурятии - наша вторая группа встретила их случайно. Они сами подошли, услышав звуки морин хуура. Постепенно стали подтягиваться и наши, и другие ребята» - рассказывает Тимур Болотов.

«Мы приехали туда, где ребята наши находятся в войсковой части в полевых условиях. Там уже был общий концерт. Но, к сожалению, бойцов из Бурятии было мало. Потому что многие в тот день уехали воевать. Мы спрашивали у ребят, как они. На что получали краткий ответ: «Бьем нациков!» - вспоминает Виктор Паньков.

«Буквально перед нашим концертом на той сцене, где должны выступать, прошла панихида. А потом вышли мы петь. Конечно, это тяжело. Зритель, замкнутый в себе, без настроения. Никакой энергии. И тебе тяжело вначале. Часто случались такие ситуации. Но ближе к середине концерта люди оттаивают, глаза теплеют, и вот они уже улыбаются, хлопают»

«Помню, мы заканчивали концерт песней «Урагша». Наша солистка Дарима Цырендондопова вышла исполнять песню, а потом мы все присоединились. У бойцов из Бурятии были слезы в глазах. Потом все зрители встали, начали танцевать ехор. И не только наши ребята, но и из других регионов. Образовался большой круг, и все немного потанцевали. Это для них стало разрядкой. Сняли напряжение, на час они отвлеклись от всего. Ну и поняли, что Бурятия с ними, мы их поддерживаем, вся республика» - говорят солисты группы «Третий регион».

«Если честно, не до конца осознаю этот момент. Все говорят: «герой». А мне неуютно от этого. На самом деле герои у нас остались в Украине. Они сейчас защищают людей. А мы просто их вдохновили, подняли настроение, дали понять, что все едины. Не ощущаю себя каким-то героем, и этой медали я, быть может, и не заслуживаю, тут двоякое ощущение. Но все равно, конечно, приятно» - признается Георгий Байбородин.

Выступать на сцене, где только что провожали в последний путь юного бойца. Зажигать зал песнями и танцами, видя слезы зрителей. Передвигаться по городу исключительно в сопровождении вооруженного конвоя. Петь под эхо канонад. Таких гастролей артисты из Бурятии не забудут никогда.Республика Бурятия стала одним из первых регионов, кто организовал выезд своих артистов для выступлений на территории Донбасса. Порядка 30 человек провели 11 концертов для раненых бойцов, мирных горожан Донецка, Луганска и Крыма. Этo представители нaциoнaльного тeaтpа пecни и тaнцa «Бaйкaл», apтиcты нapoднoй мyзыки и тaнцa «Зaбaвa», Бypятcкoгo тeaтpa oпepы и бaлeтa, Бypятcкoй гocyдapcтвeннoй филapмoнии и Рecпyбликaнcкого цeнтpа нapoднoгo твopчecтвa. Некоторые из членов делегации согласились рассказать «Номер один» подробности этой поездки.Начнем с того, что предложение о поездке в места, расположенные неподалеку от военных действий, все артисты приняли по-разному. Кто-то, как и любой другой здравомыслящий человек, испугался и даже поначалу отказался от поездки. Кто-то, наоборот, воспринял предложение на ура, так как уже давно и сам думал осуществить такую идею. Но все, кто в итоге оказался на спецборту военного самолета, приняли решение добровольно, хоть и не без некоторых опасений. А опасаться было чего.С самого начала все участники получили ценные указания и некий свод правил, которые необходимо соблюдать. Обязательно держаться всем вместе, предупреждать, если куда-то отлучаешься, запрещено фотографировать и снимать какие-то объекты и т. д. Были и некоторые неожиданные рекомендации, к примеру, не принимать из рук местных жителей угощения. Почему – об этом артисты узнали подробно из уст самих жителей украинских городов.К счастью, нашим ребятам с таким отношением встретиться не довелось. После восьмичасового полета на военном пассажирском самолете делегацию высадили на военном аэродроме и в сопровождении охраны привезли в гостиницу. Оттуда артистов, разделенных на группы, направили в разные места: в госпитали, полевые полигоны, военный аэродром или в городские концертные залы выступать перед местными мирными жителями. Рады гостям были все, тем более что приезд и выступление артистов стали для всех настоящим сюрпризом.Но сначала прибывшим из Бурятии артистам предстояло своими глазами увидеть, услышать и осознать, куда именно они попали.После 21 часа на улицах никого, комендантский час.Поведали местные жители и о том, что им пришлось пережить в 2014 году, когда батальон азовцев базировался в Луганске.Перед выступлениями концертные залы проверяли на безопасность, в том числе с собаками. Проверяли и каждого зрителя. В некоторых местах здания оцепляли, ставили охрану.Насколько жители скучают по привычной, мирной жизни, стало понятно, когда весть о проведении концерта разнеслась по городу. Жители Донецка и Луганска признавались артистам, что у них ничего подобного не проводилось с 2014 года.При этом рекламировать или анонсировать предстоящий концерт заранее было нельзя, опять-таки в целях безопасности.Артисты не успели сказать и слова, как раздались аплодисменты.После выступления к артистам подходили благодарные зрители.Артисты были растроганы тем, как их встречали на концертах.Но если перед мирными жителями выступать более или менее проще, то перед беженцами и ранеными все оказалось намного сложнее. В Дoнeцкe пpeдcтaвлeниe пpoшлo в двyx вoинcкиx чacтяx, в 50 килoмeтpax oт бoeвыx дeйcтвий.Порой выступать приходилось на той же сцене, где только что прощались с погибшим бойцом.Родные слова и до боли знакомые мелодии не могли не тронуть души и сердца наших земляков.По возвращении на родину артистов и всех членов «фронтовой бригады» наградили государственными наградами - медалями имени Алдара Цыденжапова.Ольга Лазарева, «Номер один».