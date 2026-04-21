Культура 21.04.2026 в 16:37

Талант студентов БРХК признан на международном уровне

Сразу в нескольких Международных фестивалях-конкурсах приняли участие студенты Хореографического колледжа и получили номинации
Текст: Иван Иванов
Фото: предоставлено БРХК
29 марта завершился престижный фестиваль-конкурс в Манчжурии (КНР) «Матрешка». Студенты БРХК под руководством Чингиса Тыхеева, преподавателя по народно-сценическому танцу и исполнительскому мастерству, стали лауреатами 1 степени. 

Ребята представили два номера: Амгалан Базаров, Софья Андронова, Виктория Старикова исполнили шуточный калмыцкий танец «Тёр-шалджн», а Софья Андронова, Ирина Мотоева, Виктория Старикова, Диана Никитина, Арина Будаева - лиричный про женскую долю, мечты и надежды «Хараhайб шамайга» (в переводе с бур.языка «Увидеть бы тебя»).

Еще один Фестиваль-конкурс международного масштаба прошел с 23 марта по 3 апреля в г. Екатеринбург. VIII Международный Фестиваль-конкурс детского балета «Щелкунчик приглашает» собрал 700 участников из 33 городов России, а также Китая и Казахстана. Колледж представляли пять участников: Виктория Федотова, Дарья Гаврилова, Дарья Доржиева, Вадим Родионов и Олеся Зуенок.

Ученица 3/7 класса Олеся Зуенок (педагог Елена Хишиктуева, народная артистка Республики Бурятия) получила Специальный диплом и Специальный приз.

«Победы наших учащихся подтверждают высокий уровень подготовки артистов балета в БРХК, - прокомментировала Соелма Дагаева, министр культуры Республики Бурятия. - Не зря к нам стремятся ребята со всей страны и даже из-за рубежа».

Директор же БРХК Эльвира Доржиева отметила работу педагогов: «В нашем колледже работают настоящие профессионалы своего дела. Всей душой они вкладываются в ребят и болеют за них». 

Если вы тоже мечтаете о сцене, хотите освоить искусство балета, 27-28 мая 2026 года будет работать приемная комиссия для поступающих в ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева». Запись по тел. 8 (3012) 212-313.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
