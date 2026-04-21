Талант студентов БРХК признан на международном уровне

29 марта завершился престижный фестиваль-конкурс в Манчжурии (КНР) «Матрешка». Студенты БРХК под руководством Чингиса Тыхеева, преподавателя по народно-сценическому танцу и исполнительскому мастерству, стали лауреатами 1 степени.Ребята представили два номера: Амгалан Базаров, Софья Андронова, Виктория Старикова исполнили шуточный калмыцкий танец «Тёр-шалджн», а Софья Андронова, Ирина Мотоева, Виктория Старикова, Диана Никитина, Арина Будаева - лиричный про женскую долю, мечты и надежды «Хараhайб шамайга» (в переводе с бур.языка «Увидеть бы тебя»).Еще один Фестиваль-конкурс международного масштаба прошел с 23 марта по 3 апреля в г. Екатеринбург. VIII Международный Фестиваль-конкурс детского балета «Щелкунчик приглашает» собрал 700 участников из 33 городов России, а также Китая и Казахстана. Колледж представляли пять участников: Виктория Федотова, Дарья Гаврилова, Дарья Доржиева, Вадим Родионов и Олеся Зуенок.Ученица 3/7 класса Олеся Зуенок (педагог Елена Хишиктуева, народная артистка Республики Бурятия) получила Специальный диплом и Специальный приз.«Победы наших учащихся подтверждают высокий уровень подготовки артистов балета в БРХК, - прокомментировала Соелма Дагаева, министр культуры Республики Бурятия. - Не зря к нам стремятся ребята со всей страны и даже из-за рубежа».Директор же БРХК Эльвира Доржиева отметила работу педагогов: «В нашем колледже работают настоящие профессионалы своего дела. Всей душой они вкладываются в ребят и болеют за них».