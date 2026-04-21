В нацпарке в Бурятии продлили особый противопожарный режим
В Тункинском национальном парке в Бурятии продлили особый противопожарный режим. С 22 апреля до 12 мая включительно ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.
Исключение составляют сквозной проезд по дорогам общего пользования и посещение мест массового отдыха граждан. Посещение туристского маршрута «Серебряное озеро» разрешается только в составе организованных групп и в сопровождении гидов-экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, имеющих соответствующую аттестацию и зарегистрированных в учреждении.
С приказом и перечнем мест посещения (отдыха) можно ознакомиться на сайте нацпарка.
Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения очага возгорания необходимо сообщить по телефонам:
01 (или 112 с мобильного телефона);
радиорубка: +7951 628 72 27;
горячая линия Национального парка «Тункинский»: +7 994 094 1301;
ЕДДС МО «Тункинский район»: 8 (30147) 41-751.