В нацпарке в Бурятии продлили особый противопожарный режим

В Тункинском национальном парке в Бурятии продлили особый противопожарный режим. С 22 апреля до 12 мая включительно ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Исключение составляют сквозной проезд по дорогам общего пользования и посещение мест массового отдыха граждан. Посещение туристского маршрута «Серебряное озеро» разрешается только в составе организованных групп и в сопровождении гидов-экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, имеющих соответствующую аттестацию и зарегистрированных в учреждении.

С приказом и перечнем мест посещения (отдыха) можно ознакомиться на сайте нацпарка.

Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения очага возгорания необходимо сообщить по телефонам: