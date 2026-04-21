«На 1,5 года меня разлучили с семьей»

В Новосибирске уборщица, оправданная за кражу сумки с деньгами, требует 7 миллионов
В Новосибирске суд вновь рассмотрит дело уборщицы Айнагуль Борбуевой, которую обвинили в краже сумки из-под ноутбука с 7 миллионами рублей. 

Как сообщает КП-Новосибирск, в ноябре 2021 года 36-летний бизнесмен Владислав Лисивцев* выпивал со знакомым в ресторане гостиницы, которая находится недалеко от «Речного вокзала». После застолья мужчина вызвал такси, а сумку из-под ноутбука, которая была у него с собой, поставил на тротуар и забыл. Утром ее нашла уборщица Айнагуль, открыла – внутри, с ее слов, лежали две наволочки, флешка, ручка, маска. Женщина забрала сумку на работу, хотела поискать хозяина.

Через день Владислав хватился сумки и поехал в полицию. Там написал заявление: бизнесмен уверял, что в сумке лежали 7 миллионов рублей. Полицейские по камерам быстро нашли Айнагуль и в тот же день задержали. Пустую сумку вернули потерпевшему: он оценивал ее в 10 тысяч рублей.

Суд отправил уборщицу в СИЗО: Айнагуль доказывала, что денег не брала: прошла полиграф, а вот бизнесмен тест провалил. Однако суд признал ее виновной: женщине вменили 2,5 года колонии общего режима.

Уборщица обжаловала приговор: потерпевший бизнесмен в итоге не смог доказать, что в сумке были деньги. Новосибирский областной суд выпустил Айнагуль из СИЗО, где она провела 1,5 года. Статью переквалифицировали на кражу самой сумки и освободили женщину от наказания.

Но уборщица обжаловала и это решение. Эксперты оценили стоимость старенькой сумки в 247 рублей, и Кассационный суд полностью оправдал уборщицу. Женщина подала гражданский иск и потребовала компенсацию за незаконное уголовное преследование, ей присудили 250 тысяч рублей. Однако приговор обжаловала уже вторая сторона, и в феврале 2026 года Новосибирский областной суд снизил сумму компенсации до 50 тысяч рублей.

- Один день содержания в СИЗО был оценен в 87 рублей. Это является чрезвычайно малой, незначительной суммой, что прямо запрещено пунктом 30 Постановления Пленума ВС РФ №33, — объяснила адвокат Наталья Коломбет в кассационной жалобе. С ее слов, позиция суда такова: — Айнагуль «не предприняла мер к установлению потерпевшего», «обратила сумку в свою пользу», ее доводы якобы «явно надуманы». При этом суд делает вывод «о наличии корыстных побуждений». Данные рассуждения недопустимы, поскольку истец полностью оправдана за непричастностью и отсутствием состава преступления.

Айнагуль признавалась, что СИЗО подорвало ее здоровье: 47-летняя женщина болела хроническим бронхитом, после освобождения у уборщицы диагностировали диабет 2-го типа. Женщина была разлучена с семьей и родственниками, пропустила рождение внучки. По словам адвоката, согласно судебной практики Верховного суда РФ компенсация от 500 тысяч рублей до 1,5 миллионов является разумной за 1,5 года содержания под стражей.

- Я подаю кассационную жалобу на компенсацию, буду требовать 7 миллионов рублей. Сейчас я работаю на прежнем месте, меня поддерживают родные, друзья, коллеги. В мае поеду в Киргизию на повторное обследование и реабилитацию, — рассказала КП-Новосибирск Айнагуль Борбуева.

*Имя изменено

