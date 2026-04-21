Общество 21.04.2026 в 16:09

Жителям Бурятии перечислят единое пособие досрочно

Деньги «упадут» раньше в связи с майскими праздниками
Текст: Карина Перова
Жителям Бурятии перечислят единое пособие досрочно
Жители Бурятии получат единое пособие и прочие выплаты досрочно в связи с праздничными и выходными днями, которые продлятся с 1 по 3 мая. Так, региональное отделение СФР 29 апреля перечислит через кредитные организации пособие, а также:

  • ежемесячную выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

  • ежемесячную выплату на ребенка военнослужащего по призыву.

Тем, кто получает поддержку через отделения почтовой связи, все выплатят по графику работы отделений «Почты России» с 3 по 21 мая. Выплата пенсий в мае через кредитные организации так же будет произведена по графику.

Единый контакт-центр СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
