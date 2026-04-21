Жителям Бурятии перечислят единое пособие досрочно

Жители Бурятии получат единое пособие и прочие выплаты досрочно в связи с праздничными и выходными днями, которые продлятся с 1 по 3 мая. Так, региональное отделение СФР 29 апреля перечислит через кредитные организации пособие, а также:

ежемесячную выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

ежемесячную выплату на ребенка военнослужащего по призыву.

Тем, кто получает поддержку через отделения почтовой связи, все выплатят по графику работы отделений «Почты России» с 3 по 21 мая. Выплата пенсий в мае через кредитные организации так же будет произведена по графику.

Единый контакт-центр СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).