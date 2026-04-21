В Бурятии гендиректор турфирмы почти два года «доила» социальный фонд

В Бурятии завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в отношении генерального директора туристической фирмы. Женщину подозревают в хищении свыше 600 тысяч рублей.

В декабре 2024 года региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ (сейчас – Социальный фонд) заключило с этой коммерческой организацией два госконтракта на предоставление услуг по обеспечению авиабилетами граждан – получателей набора социальных услуг – к месту лечения и обратно.

Гендиректор с 23 декабря 2024-го по 11 марта 2026 года предоставляла в фонд реестры проездных документов и акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о перевозке граждан, авиаперелет которых фактически не осуществлялся, сообщили в прокуратуре республики.

В СУ СКР по РБ отметили, что также фигурантка вносила в реестры недостоверные данные, в том числе умерших людей.

Всего на счет турагентства перечислили более 663 тысячи рублей. Деньгами аферистка распорядилась по своему усмотрению.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении руководителя туристической фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

В СК подчеркнули, что сейчас решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и избрании в отношении нее меры пресечения. Для проверки версии о возможной причастности к хищению денежных средств конкретных сотрудников местного отделения Социального фонда в офисе и по месту их жительства проведены обыски.