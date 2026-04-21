21.04.2026 в 16:32

В Бурятии гендиректор турфирмы почти два года «доила» социальный фонд

Женщина провернула аферу с авиабилетами для людей, проходящих лечение
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в отношении генерального директора туристической фирмы. Женщину подозревают в хищении свыше 600 тысяч рублей.

В декабре 2024 года региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ (сейчас – Социальный фонд) заключило с этой коммерческой организацией два госконтракта на предоставление услуг по обеспечению авиабилетами граждан – получателей набора социальных услуг – к месту лечения и обратно.

Гендиректор с 23 декабря 2024-го по 11 марта 2026 года предоставляла в фонд реестры проездных документов и акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о перевозке граждан, авиаперелет которых фактически не осуществлялся, сообщили в прокуратуре республики. 

В СУ СКР по РБ отметили, что также фигурантка вносила в реестры недостоверные данные, в том числе умерших людей. 

Всего на счет турагентства перечислили более 663 тысячи рублей. Деньгами аферистка распорядилась по своему усмотрению.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении руководителя туристической фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

В СК подчеркнули, что сейчас решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и избрании в отношении нее меры пресечения. Для проверки версии о возможной причастности к хищению денежных средств конкретных сотрудников местного отделения Социального фонда в офисе и по месту их жительства проведены обыски.

Теги
мошенничество турфирма пенсионный фонд

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru