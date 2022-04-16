Деревня за колючей проволокой

«В ДТП погиб один человек. Нахожусь здесь почти 14 месяцев, осталось еще четыре года и десять месяцев. У меня есть несколько специальностей. Здесь оканчиваю среднюю школу, 10 и 11-й классы, тут же отучилась на повара» - рассказывает осужденная, на вид ей около 45 лет.

«Убили мужа, долго гуляла, в итоге у меня забрали дочь и сына. Сейчас пытаюсь все исправить. Сыну уже 25 лет, дочери - 15. С дочерью общаюсь, но она далеко живет, у родственников. В колонии я уже пять месяцев, остался еще один. Планирую вернуться на работу администратором в продовольственный магазин» - рассказывает осужденная.

«Я был ИП, занимался лесом, должен начать производство тротуарной плитки, но попал в аварию, а потом сюда. Здесь еще год сидеть. На свободе ждут мать, отец, бабушка, дедушка, две сестры. Это большой урок на всю жизнь - за рулем не надо пить» - заключает парень.

«Это делается для лучшей ресоциализации после освобождения. Профессии востребованные, осужденные получают документ гособразца, и он поможет при трудоустройстве после освобождения» - говорит преподаватель Татьяна Ажеева.

«Им хочется помолиться, исповедаться, замолить свои грехи… У нас есть дуган и молельная комната» - отмечает Алексей Кулаков.

«Организации возят осужденных на автобусе. Утром увозят, вечером привозят, один сотрудник их сопровождает, проверяет на рабочих местах. У нас несколько выездных объектов: это ЛВРЗ - там трудится около 25 человек, свинокомплекс и «Буржелезобетон». В основном работают на уборке территории и благоустройстве, но могут привлекаться и к производству. В таком случае мастеру на заводе даются в подмастерья несколько осужденных. Летом у нас идут посевные работы, будут ездить на поля: поливать, обслуживать сельскохозяйственные угодья, где выращивается картофель, капуста, свекла. Зарплату осужденные получают на свой счет, если нужна «наличка», обращаются с заявлением о выдаче. Но большинство предпочитают полностью отдавать зарплату на погашение исков» - рассказывает о занятости осужденных Алексей Кулаков.

«Если осужденный подает на УДО, суд смотрит в числе прочего и на погашение ущерба. Если погашена значительная сумма, шанс получить УДО выше. Его заслуживают хорошей работой, соблюдением правил внутреннего распорядка» - говорит Алексей Кулаков.

«Основная масса осужденных, отбывающих здесь наказание, настроены на условно-досрочное освобождение, им хочется побыстрее уйти домой. Те, кто попал на маленький срок, но ранее вел правопослушный образ жизни, тоже стараются ничего не нарушать, чтобы получить в дальнейшем хорошую характеристику» - отмечает заместитель начальника колонии по кадрово-воспитательной работе Алексей Кулаков.

В колонии-поселении №3, что находится между поселками Восточный и Эрхирик, как известно, отбывает наказание экс вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов. «Номер один» решил побывать там, чтобы увидеть и рассказать, как тут живут, что делают, за что сидят.На входе нас встречает заместитель начальника колонии по кадрово-воспитательной работе Алексей Кулаков. На КПП необходимо сдать телефон и паспорт – пронос на территорию мобильных устройств запрещен для всех.Наша «экскурсия» начинается со здания административного корпуса. В нем находятся комнаты для длительных свиданий. Есть кухня, туалет, душевая, спальная комната, а также детская.Спрашиваем, часто ли сюда приезжают с детьми. Оказывается, что редко. Обычно осужденные предпочитают скрывать от детей свое место нахождения – стыдно. Детям говорят, что папа в командировке. Но бывает и так, что некоторые предпочитают рассказывать правду, какая бы она ни была.В жилой зоне два корпуса: мужское и женское общежития. В колонии сейчас отбывают наказание 195 человек, 30 из них - женщины. Большинство заключенных здесь это виновники ДТП, совершенных чаще всего в пьяном виде. Многие сидят за неуплату алиментов. По этой статье здесь отбывают срок не только мужчины, но и женщины, лишенные родительских прав. Все это преступления небольшой и средней тяжести.Заходим в женское общежитие. Если отвлечься и не думать о том, что находишься в исправительном учреждении, комнаты здесь можно принять за обычные, как в любом другом казенном учреждении, например в больнице или санатории. О том, что это все-таки неволя, напоминают таблички с информацией об осужденных: на них указаны Ф.И.О. женщины, напечатано черно-белое фото, а также даты - начало отбывания срока в колонии-поселении и конец срока.Беседуем с заключенными. Одна из женщин осуждена за «ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно было совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения либо сопряжено с оставлением места его совершения».В планах у виновницы ДТП после отбытия срока устроиться на работу вахтовым методом, чтобы побыстрее выплатить моральный ущерб пострадавшим – 800 тыс. рублей. До того, как попасть в колонию-поселение, женщина работала водителем такси.Другая осужденная находится в колонии за неуплату средств на содержание детей.Согласился с нами поговорить и парень. Молодой человек лет 25 попал в колонию за ДТП в нетрезвом виде.Колония-поселение — это место, где на первом месте труд и дисциплина. Осужденные, не окончившие полное среднее образование, получают его в колонии дистанционно. Учатся почти как в школе: выполняют домашние задания и сдают экзамены. После экзаменации (в традиционной форме) выдают аттестат.Кроме того, в колонии можно получить и различные специальности. Осужденных обучают преподаватели городских колледжей. Мужчины могут выучиться, к примеру, на газоэлектросварщика, электромонтажника, подсобного рабочего. Женщины – на повара, пекаря.Есть в колонии и библиотека, в ней насчитывается более 4 тыс. книг. В основном здесь представлены классические произведения. Чтобы попасть в руки осужденного, книга должна пройти проверку на наличие в ней экстремизма.Заместитель начальника колонии по кадрово-воспитательной работе говорит, что когда люди попадают в места лишения свободы, они часто обращаются к Богу.Каждый в колонии-поселении имеет право на личные расходы, есть зарплата в размере МРОТ, правда, как правило, большая ее часть уходит на выплату исков или алиментов.На территории колонии-поселения расположены довольно большие теплицы – сейчас в них выращивается укроп и редис. Позже их сменят морковь и помидоры. Все это выращивается на продажу. Есть также птичник, где содержатся куры. Ухаживают за этим хозяйством сами осужденные.Хлеб пекут самостоятельно в собственной пекарне. Рядом банно-прачечный комбинат.Работают в колонии-поселении все. Кто-то трудится в самой колонии-поселении – повара, пекари, прачки, уборщики, а кого-то возят на предприятия.Кроме овощей и яиц, колония может похвастаться своей мебелью. Ее также делают осужденные. В основном они изготавливают столы и кухни из ДСП.Рассказывать о жизни в колонии-поселении можно еще много. Есть там и штрафной изолятор, куда попадают, как правило, за нарушение правил внутреннего распорядка, имеется изолированный участок, работающий как исправительный центр – место, где состоят на учете осужденные к принудительным работам. Есть в колонии даже небольшой стадион, а скоро откроется тренажерный зал.В колонии-поселении люди не выключаются из жизни. Нет вышек, вооруженной охраны с собаками. О том, что это исправительное учреждение, напоминает забор с колючей проволокой. Осужденные ходят в обычной одежде и условия отбывания наказания для всех одинаковые. В целом все это напоминает небольшую деревню.Напомним, что именно здесь отбывает наказание бывший вице-спикер Хурала Баир Жамбалов, признанный виновным в смертельном наезде на 17-летнюю Галину Бурчевскую. Решением суда ему назначен срок шесть лет и один месяц. Информация о том, как он справляется с новыми условиями жизни, закрыта. Сам он рассказывать о своем пребывании там не захотел. Однако, думается, его быт не слишком отличается от быта других осужденных колонии.Лариса Ситник, «Номер один».