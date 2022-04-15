В Бурятии начались возгорания сухой травы

В Бурятии, где сходит снежный покров и прогревается воздух, регистрируется большое количество загораний сухой травы. Возгорания сухой чаще травы возникают из-за неосторожного обращения с огнем проведения отжигов сухой травы и мусора, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Только с начала апреля текущего года в Бурятии произошло 158 случаев загораний сухой травянистой растительности на общей площади 300 гектаров. Сотрудниками управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Бурятии на сегодняшний день установлено 18 граждан, совершивших поджоги сухой травы. Кодексом РФ об административных правонарушениях за это предусмотрен штраф для граждан 4 тысячи рублей. Всего составлено 79 протоколов об административных правонарушениях предусмотренных статьей 20.4 КоАП РФ.

К примеру, 9 апреля в селе Селендума Селенгинского района фермер проводил отжиг сухой травы на своем участке. Из-за порывов ветра огонь перекинулся на надворные постройки и повредил их на площади 13,5 квадратных метров.

В городе Кяхта 14 апреля произошло возгорание надворных построек на четырех участках, прилегающих друг к другу. Причиной пожара послужила непотушенная сигарета, брошенная в сухую траву одним из домовладельцев, где также из-за порывов ветра огонь распространился на жилые строения. К ликвидации возгорания было привлечено 5 единиц техники и 18 человек, в результате пожара огнем повреждены надворные постройки на общей площади 95 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Бурятии