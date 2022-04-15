Общество 15.04.2022 в 16:42

В Улан-Удэ простились с Героем России Максимом Концовым

Глава Бурятии выразил соболезнования семье погибшего офицера
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ простились с Героем России Максимом Концовым
Сегодня в Улан-Удэ простились с погибшим на Украине офицером Росгвардии Максимом Концовым. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя России посмертно.

24 марта разведгруппа под руководством Максима Концова вступила в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. Офицер, пожертвовав собой, спас товарищей. В результате мужественных и решительных действий лейтенанта Концова группа противника была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен.


«У Максима остались жена и двое дочерей. Приношу им глубокие соболезнования. Честь и слава нашим воинам-богатырям! Светлая память погибшим!», - написал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграмм-канале.


Напомним, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков уже пообещал, что в честь погибшего офицера будет названа одна из улиц города.

Фото: телеграмм-канал главы Бурятии
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