Общество 15.04.2022 в 16:42
В Улан-Удэ простились с Героем России Максимом Концовым
Глава Бурятии выразил соболезнования семье погибшего офицера
Текст: Константин Воронов
Сегодня в Улан-Удэ простились с погибшим на Украине офицером Росгвардии Максимом Концовым. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя России посмертно.
Напомним, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков уже пообещал, что в честь погибшего офицера будет названа одна из улиц города.
Фото: телеграмм-канал главы Бурятии
24 марта разведгруппа под руководством Максима Концова вступила в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. Офицер, пожертвовав собой, спас товарищей. В результате мужественных и решительных действий лейтенанта Концова группа противника была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен.
«У Максима остались жена и двое дочерей. Приношу им глубокие соболезнования. Честь и слава нашим воинам-богатырям! Светлая память погибшим!», - написал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграмм-канале.
Напомним, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков уже пообещал, что в честь погибшего офицера будет названа одна из улиц города.
Фото: телеграмм-канал главы Бурятии
ТегиУкраина