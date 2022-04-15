В Улан-Удэ простились с Героем России Максимом Концовым

24 марта разведгруппа под руководством Максима Концова вступила в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. Офицер, пожертвовав собой, спас товарищей. В результате мужественных и решительных действий лейтенанта Концова группа противника была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен.





«У Максима остались жена и двое дочерей. Приношу им глубокие соболезнования. Честь и слава нашим воинам-богатырям! Светлая память погибшим!», - написал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграмм-канале.



