Общество 23.04.2026 в 15:59

Участника СВО обманули на 9 миллионов

В Иркутске ветерана убедили инвестировать деньги в мошенническую структуру
Текст: Иван Иванов
Житель Иркутской области, ранее участвовавший в специальной военной операции, стал жертвой мошенников при попытке инвестировать свои сбережения. Злоумышленники убедили мужчину вложить средства под предлогом получения высокого дохода. В результате он перевёл крупную сумму на счета, указанные неизвестными лицами. Как сообщается в телеграмм-канале прокуратуры Иркутской области, по данному факту была проведена проверка и возбуждено уголовное дело.

Установлено, что инцидент произошёл в период с января по февраль 2026 года. В ходе расследования выяснилось, что похищенные денежные средства в размере более 7,9 млн рублей поступили на банковский счёт жительницы Иркутского района. Общий ущерб с учётом процентов за пользование чужими средствами превысил 9 млн рублей.

Зиминская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владелицы счёта суммы неосновательного обогащения, а также процентов. Суд удовлетворил требования в полном объёме. После вступления решения в законную силу его исполнение будет находиться на контроле надзорного ведомства.

Фото: Номер один
СВО

