В Бурятии урежут выплаты работающим ВИП-пенсионерам

Народный Хурал Бурятии принял поправки в закон о доплатах к страховой пенсии для отдельных категорий граждан. По сути, речь идёт о бывших высокопоставленных чиновниках, которые получают прибавку к пенсии от республики.Закон уточняет: если человек уже вышел на пенсию, получает ежемесячную доплату, но потом снова устраивается на госслужбу - в любом регионе, не только в Бурятии, - выплату приостановят. То же самое касается тех, кто стал депутатом или занял муниципальную должность.Раньше в законе была ссылка на старый федеральный закон о занятости, теперь её заменили на актуальный. Также прописали более чёткую формулировку: выплата останавливается со дня назначения на новую должность.