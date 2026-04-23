Политика и власть 23.04.2026 в 15:30

В Бурятии урежут выплаты работающим ВИП-пенсионерам

Ежемесячную доплату приостановят, если чиновник на пенсии снова пошёл на госслужбу или стал депутатом
Текст: Станислав Сергеев
Народный Хурал Бурятии принял поправки в закон о доплатах к страховой пенсии для отдельных категорий граждан. По сути, речь идёт о бывших высокопоставленных чиновниках, которые получают прибавку к пенсии от республики.

Закон уточняет: если человек уже вышел на пенсию, получает ежемесячную доплату, но потом снова устраивается на госслужбу - в любом регионе, не только в Бурятии, - выплату приостановят. То же самое касается тех, кто стал депутатом или занял муниципальную должность.

Раньше в законе была ссылка на старый федеральный закон о занятости, теперь её заменили на актуальный. Также прописали более чёткую формулировку: выплата останавливается со дня назначения на новую должность.
