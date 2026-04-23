Общество 23.04.2026 в 15:40

В Чите представили проект нового терминала аэропорта

Он станет частью масштабного обновления транспортной инфраструктуры региона
A- A+
Текст: Иван Иванов
Власти рассчитывают, что реализация проекта укрепит логистический потенциал Забайкалья и поспособствует экономическому росту. Как сообщает информационный портал «Чита.ru», губернатор Забайкалья Александр Осипов встретил 23 апреля в аэропорту Читы заместителя министра транспорта России Валентина Иванова, которому рассказали о проекте нового терминала.

Глава региона, комментируя развитие сферы транспорта и логистики, сообщил терминал планируется построить на площади около 9 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций составит 9 миллиардов рублей, которые будут выделены из федерального бюджета, а также за счет средств компании «Новапорт Холдинг» (управляющей аэропортовым комплексом). Напомним, что эта компания также управляет и аэровокзальным комплексом Улан-Удэ.

В проекте предусмотрено создание современной инфраструктуры, отвечающей всем требованиям комфорта и безопасности. В частности, запланирована установка двух телетрапов, обустройство просторных зон вылета и прилета, а также создание детской игровой зоны и комнаты матери и ребенка. Эти решения направлены на улучшение качества обслуживания пассажиров и создание благоприятных условий для путешествий.

На данный момент проект нового терминала находится на стадии экспертной оценки. Параллельно власти региона рассматривают дальнейшие шаги по модернизации аэропорта. Так, в 2027 году планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы, что позволит значительно увеличить пропускную способность воздушной гавани. Ожидается, что к 2030 году аэропорт Читы сможет обслуживать до одного миллиона пассажиров ежегодно, что станет важным этапом в развитии транспортной системы Забайкалья.

Фото: нейросеть

ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru