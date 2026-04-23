В Чите представили проект нового терминала аэропорта

Власти рассчитывают, что реализация проекта укрепит логистический потенциал Забайкалья и поспособствует экономическому росту. Как сообщает информационный портал «Чита.ru», губернатор Забайкалья Александр Осипов встретил 23 апреля в аэропорту Читы заместителя министра транспорта России Валентина Иванова, которому рассказали о проекте нового терминала.Глава региона, комментируя развитие сферы транспорта и логистики, сообщил терминал планируется построить на площади около 9 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций составит 9 миллиардов рублей, которые будут выделены из федерального бюджета, а также за счет средств компании «Новапорт Холдинг» (управляющей аэропортовым комплексом). Напомним, что эта компания также управляет и аэровокзальным комплексом Улан-Удэ.В проекте предусмотрено создание современной инфраструктуры, отвечающей всем требованиям комфорта и безопасности. В частности, запланирована установка двух телетрапов, обустройство просторных зон вылета и прилета, а также создание детской игровой зоны и комнаты матери и ребенка. Эти решения направлены на улучшение качества обслуживания пассажиров и создание благоприятных условий для путешествий.На данный момент проект нового терминала находится на стадии экспертной оценки. Параллельно власти региона рассматривают дальнейшие шаги по модернизации аэропорта. Так, в 2027 году планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы, что позволит значительно увеличить пропускную способность воздушной гавани. Ожидается, что к 2030 году аэропорт Читы сможет обслуживать до одного миллиона пассажиров ежегодно, что станет важным этапом в развитии транспортной системы Забайкалья.Фото: нейросеть